Βιεϊρίνια: «Ο ΠΑΟΚ είναι οικογένεια - Υποσχέθηκα να γυρίσω για τίτλους και το τήρησα»

Ο Αντρέ Βιεϊρίνια έδειξε ξανά ότι έχει καταλάβει τι σημαίνει ΠΑΟΚ, τηρώντας την υπόσχεσή του να επιστρέψει για τίτλους.

Μπορεί να μην γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και να μην... ένιωσε ΠΑΟΚ από την πρώτη στιγμή, όμως ο Πορτογάλος θρύλος απέδειξε (ξανά) πως λογίζεται πλέον one of us.

«Η Τούμπα χτίστηκε από τους οπαδούς της, χωρίς τη βοήθεια κανενός. Είμαστε εμείς εναντίον όλων», ξεκίνησε την τοποθέτησή του ο Βιεϊρίνια στο ντοκιμαντέρ του Ιταλού δημοσιογράφου, Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, τονίζοντας πως «Ο ΠΑΟΚ είναι μία οικογένεια».

Σε συνέχεια των δηλώσεων του μίλησε για την απόφαση να φύγει για την Βόλφσμπουργκ, σε μία ιδιαίτερη χρονική συγκυρία για τον Δικέφαλο: «Όλοι ήξεραν ότι δεν ήθελα να φύγω. Ήθελα να μείνω στον ΠΑΟΚ γιατί τον αγαπούσα. Αυτά τα τέσσερα χρόνια που έζησα εδώ... Δυστυχώς, υπήρχαν οικονομικά προβλήματα. Μου ζήτησαν να φύγω για να βοηθηθεί ο σύλλογος, έδωσα υπόσχεση ότι θα γυρίσω για τίτλους. Και είμαι χαρούμενος που επέστρεψα και τήρησα την υπόσχεσή μου».

Μία υπόσχεση που όχι μόνο τήρησε, αλλά κέρδισε πέντε τρόπαια, με την ομάδα που έμελλε να του αλλάξει τη ζωή, ποδοσφαιρικά και μη, καθώς αποτελεί πλέον... Θεσσαλονικιό μαζί με την οικογένειά του, όντας στέλεχος της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ.

