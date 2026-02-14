Οδεύει προς Σαουδική Αραβία ο Ικάρντι

Ομάδες της Σαουδικής Αραβίας είναι σε συζητήσεις για την απόκτηση του Μάουρο Ικάρντι στη θερινή μεταγραφική περίοδο, καθώς η Γαλατασαράι έχει αποφασίσει να μην τον κρατήσει στο ρόστερ της.

Παρά την δύσκολη σεζόν 2024-2025, λόγω τραυματισμών, ο 32χρονος Αργεντινός φορ παραμένει βασικό στέλεχος της Γαλατασαράι (61 γκολ σε 87 αγώνες), αλλά στο τέλος της σεζόν λήγει το συμβόλαιο του και σκέφτεται να φύγει από την Τουρκία.

Ο Ικάρντι αποκτήθηκε έναντι 10 εκατ. ευρώ το 2023 από την Παρί Σεν Ζερμέν και λαμβάνει καθαρό ετήσιο μισθό έξι εκ. ευρώ. Η Τορίνο θέλει να τον πάρει πίσω στη Serie A, όπου είχε κάνει σπουδαία καριέρα με τη Σαμπντόρια και την Ιντερ, αλλά ομάδες της Saudi Pro League έχουν ήδη πλησιάσει τον μάνατζερ του.

Την περίοδο 2023-2024, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην κατάκτηση του τίτλου από τη Γαλατασαράι στην Τουρκία, πετυχαίνοντας 32 γκολ και δίνοντας 11 ασίστ σε 32 αγώνες, ενώ φέτος έχει 12 γκολ και δύο ασίστ σε 31 ματς, σε όλες τις διοργανώσεις.