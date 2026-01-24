Ο Κωνσταντίνος Σούβλατζης ανέλαβε... δράση και ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις νίκες κόντρα στην Κηφισιά (3-0), μειώνοντας προσωρινά στο -2 από τον Παναθηναϊκό.

Μετά τη λευκή ισοπαλία (0-0) κόντρα στο «Τριφύλλι», η ομάδα των Ορφανού-Κρινίτσα έπρεπε πάση θυσία να επιστρέψει στις νίκες για να μειώσει την απόσταση από την κορυφή.

Κάτι που έκανε στη Σουρωτή κόντρα στην νεοφώτιστη Κηφισιά, με τον Κωνσταντίνο Σούβλατζη να έχει... κέφια και να κάνει χατ-τρικ για το τελικό 3-0.

Όλες οι φάσεις διεξήχθησαν στο πρώτο ημίχρονο, με τον φορ του ΠΑΟΚ να ανοίγει το σκορ στο 2΄μετά από πάσα του Μίσχου, ενώ μόλις στο 5ο λεπτό έγινε το 2-0, αυτή τη φορά από πάσα του Τεντολούρη.

Το 3-0 έκανε και πάλι ο Σούβλατζης στο 44′, έπειτα από τη νέα σέντρα του Μίσχου, ενώ ο ΠΑΟΚ είχε και δύο δοκάρια, με τον Λαζαρίδη στο 29′ και τον Ματέρα στο 38′.

Mε το τρίποντο αυτό, οι «ασπρόμαυροι» έφτασαν τους 31 βαθμούς μετά από 14 αγώνες, στο -2 από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό που αγωνίζεται αύριο εντός έδρας με τον Ατρόμητο.

Την επόμενη αγωνιστική ο Δικέφαλος ταξιδεύει στις Σέρρες για το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό, ενώ η Κηφισιά θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό.

