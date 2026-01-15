«Πανηγυρική δικαίωση Λουτσέσκου για το πλάνο - Κερδισμένος ο Έλληνας διαιτητής»

Το εμφατικό διπλό πρόκρισης του ΠΑΟΚ στην έδρα του Ολυμπιακού, η άνετη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Άρη, αλλά και η ήττα-σοκ της ΑΕΚ από τον ΟΦΗ βρέθηκαν όπως είναι φυσικό στο επίκεντρο.
Ο Σταύρος Καζαντζόγλου, ανέλυσε τι πήγε στραβά για την ΑΕΚ και γνώρισε έναν αποκλεισμό-σοκ από τον ΟΦΗ, σχολιάζοντας την κακή εικόνα που παρουσίασε η Ένωση.
Ο Κώστας Μανωλιουδάκης από το ΟΑΚΑ, σχολίασε την άνετη νίκη-πρόκριση του Παναθηναϊκού επί του Άρη αλλά και τις μεταγραφικές αναζητήσεις του Τριφυλλιού.
Τέλος, η Ελένη Μπούντου, ανέφερε τα σημεία-κλειδιά της εμφατικής νίκη τους ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης», εξηγώντας ότι ο Ράζβαν Λουτσέσκου δικαιώθηκε πλήρως για το τακτικό του πλάνο.
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