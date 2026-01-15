«Πανηγυρική δικαίωση Λουτσέσκου για το πλάνο - Κερδισμένος ο Έλληνας διαιτητής»

Η εκπομπή του SDNA «Ο δρόμος για την κούπα by Betsson» με τη Ζέτα Θεοδωρακόπουλου και τον Βασίλη Βέργη ανέλυσε όλα όσα είδαμε στην προημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδος.

Το εμφατικό διπλό πρόκρισης του ΠΑΟΚ στην έδρα του Ολυμπιακού, η άνετη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Άρη, αλλά και η ήττα-σοκ της ΑΕΚ από τον ΟΦΗ βρέθηκαν όπως είναι φυσικό στο επίκεντρο.

Ο Σταύρος Καζαντζόγλου, ανέλυσε τι πήγε στραβά για την ΑΕΚ και γνώρισε έναν αποκλεισμό-σοκ από τον ΟΦΗ, σχολιάζοντας την κακή εικόνα που παρουσίασε η Ένωση.

Ο Κώστας Μανωλιουδάκης από το ΟΑΚΑ, σχολίασε την άνετη νίκη-πρόκριση του Παναθηναϊκού επί του Άρη αλλά και τις μεταγραφικές αναζητήσεις του Τριφυλλιού.

Τέλος, η Ελένη Μπούντου, ανέφερε τα σημεία-κλειδιά της εμφατικής νίκη τους ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης», εξηγώντας ότι ο Ράζβαν Λουτσέσκου δικαιώθηκε πλήρως για το τακτικό του πλάνο.

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