«Ο δρόμος για την κούπα by Betsson» μετά τις ματσάρες των προημιτελικών απόψε στις 22:30!

Ακόμα μία κυπελλική εκπομπή στη Web tv του SDNA, με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και τον Βασίλη Βέργη, αμέσως μετά το Παναθηναϊκός-Άρης, που ρίχνει την αυλαία της προημιτελικής φάσης.

H... καρδιά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson χτυπάει για μία ακόμη βραδιά στο SDNA.

«Ο δρόμος για την κούπα by Betsson» με την Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και τον Βασίλη Βέργη έρχεται απόψε στις 22:30, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της νοκ άουτ προημιτελικής φάσης, για όλα όσα θα συμβούν στις αποψινές μάχες του Κυπέλλου.

Ο Κώστας Μανωλιουδάκης και ο Κώστας Τσίπτσιος μετά το Παναθηναϊκός-Άρης, η Ελένη Μπούντου και ο Χρήστος Σταθόπουλος για το ντέρμπι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, ο Σταύρος Καζαντζόγλου για το ΑΕΚ-ΟΦΗ και ο Γιώργος Φραδελάκης για το Λεβαδειακός-Κηφισιά και τα ζευγάρια των ημιτελικών.

Στο τέλος ο Βασίλης Παπαθεοδώρου θα κάνει μια αποτίμηση της κυπελλικής βραδιάς και φυσικά του Παρτιζάν-Ολυμπιακός για τη Euroleague.

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