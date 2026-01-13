«Τελειώνει» ο Κόουλμαν και αναλαμβάνει ο Ράσταβατς τον Αστέρα Aktor!

Μια... ανάσα από την τρίτη θητεία του στην Τρίπολη είναι ο Σέρβος τεχνικός, καθώς ο Ουαλός συνάδελφός του συναντήθηκε απόψε (13/1) με τους ιθύνοντες του συλλόγου για το «διαζύγιο» ύστερα από τη συνεργασία τριών μηνών.

Η βαριά ήττα (4-0) από τον ΟΦΗ αποδείχθηκε το «κύκνειο άσμα» του Κρις Κόουλμαν στον πάγκο του Αστέρα Aktor. Ο Ουαλός προπονητής αποχωρεί από την Τρίπολη με ρεκόρ 3 νίκες, 5 ισοπαλίες και 5 ήττες σε 13 αγώνες, δίχως να αλλάξει άρδην την εικόνα των Αρκάδων στην Stoiximan Super League, ενώ οι Κρητικοί φρόντισαν να τερματίσουν την πορεία τους στους «16» του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, σε νοκ-αουτ ματς.

Μάλιστα, ο «κύβος ερρίφθη» και ο αντικαταστάτης του θα είναι ένας παλιός καλός γνώριμος. Ο Μίλαν Ράσταβατς ανέλαβε για πρώτη φορά τον Αστέρα τον Δεκέμβριο του 2019, οδηγώντας τους Αρκάδες σε 95 αγώνες με απολογισμό 31 νίκες, 32 ισοπαλίες και 32 ήττες. Επέστρεψε το καλοκαίρι του 2023 για τη δεύτερη θητεία, καθήμενος στον πάγκο σε 39 παιχνίδια και μετρώντας 17 νίκες, 7 ισοπαλίες, 19 ήττες.