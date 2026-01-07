Κόουλμαν: «Παρότι παίζαμε με δέκα παίκτες, δημιουργήσαμε ευκαιρίες για γκολ»

Ο προπονητής του Αστέρα Aktor, Κρις Κόουλμαν μίλησε μετά την ήττα από τον ΟΦΗ στο Κύπελλο Ελλάδος (2-0), τονίζοντας πως παρότι έπαιζαν με δέκα παίκτες δημιούργησαν ευκαιρίες για να σκοράρουν.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της Cosmote TV:

«Ξεκινήσαμε καλά στο πρώτο ημίχρονο, εκτός από ένα σημείο που ο ΟΦΗ είχε λίγο την υπεροχή. Δεχτήκαμε ένα γκολ από στημένη φάση και παρότι παίζαμε με δέκα παίκτες στο δεύτερο ημίχρονο δημιουργήσαμε κάποιες ευκαιρίες, αλλά στην τελική ήταν ένα βράδυ που όταν ένα πράγμα πάει στραβά, τότε όλα πάνε στραβά».

Για το τι μπορεί να αλλάξει στο επόμενο παιχνίδι:

«Σίγουρα θα είμαστε σε καλύτερη φυσική κατάσταση και εύχομαι να δημιουργήσουμε ευκαιρίες όπως και σήμερα και να βάλουμε τουλάχιστον ένα γκολ».