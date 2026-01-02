Άρης: Ανεβάζει ρυθμούς ο Δώνης

Οι ποδοσφαιριστές του Άρη προπονήθηκαν το πρωί στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο ενόψει του εντός έδρας αγώνα με τον Παναιτωλικό

Αναλυτικά η ενημέρωση της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ:

"Οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ προπονήθηκαν το πρωί στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο ενόψει του εντός έδρας αγώνα με τον Παναιτωλικό (06/01, 15:00) για τα Play-offs του «Κυπέλλου Ελλάδας Betsson».

Το πρόγραμμα της Παρασκευής ξεκίνησε με ασκήσεις ενεργοποίησης και στη συνέχεια επικεντρώθηκε στο κομμάτι της τακτικής με αγωνιστικό παιχνίδι (ο Τάσος Δώνης συμμετείχε σε κομμάτι του προγράμματος).

Σε ό,τι αφορά τα νέα από το «μέτωπο» των τραυματιών, ο Νοά Σούντμπεργκ έκανε ατομικό, ενώ ο Χαμζά Μεντίλ συνέχισε το πρόγραμμα θεραπείας.

Αύριο, Σάββατο, θα ακολουθηθεί το ίδιο πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας (πρωινή προπόνηση στο «Δασυγένειο»)."