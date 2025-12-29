Σωτήρης Κοντούρης: Το καναρίνι ανοίγει πράσινα φτερά

Η πορεία του Σωτήρη Κοντούρη από τα Καναρίνια Αγρινίου στον Παναιτωλικό και τον Παναθηναϊκό έχει τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του οκταριού: Μαχητικότητα, τεχνική, διάβασμα.

Στο Αγρίνιο η οδός «Μεγάλης Χώρας», στη βορειοδυτική έξοδο της πόλης που οδηγεί προς το ομώνυμο χωριό, συνδέθηκε άρρηκτα με το ποδόσφαιρο. Η συμβολή αυτής της οδού με την «Εθνικού Σταδίου» είναι το όριο, από το οποίο ξεκινούν οι αθλητικές εγκαταστάσεις που φιλοξένησαν χιλιάδες όνειρα μικρών παιδιών. Στην ευθεία αυτής της οδού, ανάμεσα σε φυτώρια, εκεί που οι ντόπιοι το αποκαλούν Ψηλογέφυρα και Λιβαδάκια, έφτιαξε κι ο Διονύσης Τσάμης το δικό του φυτώριο, το ποδοσφαιρικό.

Ο παλιός ποδοσφαιριστής-σημαία του Παναιτωλικού και της ΑΕΚ, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Αιτωλοακαρνανίας στην εποχή του, ονόμασε την προσπάθειά του «Καναρίνια». Και μπορεί τα τελευταία χρόνια να’ χει παραχωρήσει τα (προπονητικά) ηνία στον γιο του Ανδρέα, ωστόσο βρίσκεται πάντα εκεί για να δώσει συμβουλές. Εκατοντάδες παιδιά έχουν περάσει από την ακαδημία του (που πλέον λέγεται «Ακαδημία Τσάμης»), τα καλύτερα ταλέντα «φιλτράρονται» και οδεύουν σχεδόν αποκλειστικά προς τον Παναιτωλικό. Οι γονείς εμπιστεύονται το όνομα, έτσι έγινε και όταν ο πατέρας του Σωτήρη Κοντούρη πήρε τον γιο του από το χέρι και τον έγραψε στην ομάδα, σε ηλικία μόλις 6 ετών, το 2011.

Ο νέος ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού ήταν από τα «Καναρίνια» που δεν χρειάστηκαν πολύ καιρό για να… κελαηδήσουν και να τραβήξουν τα βλέμματα. Αυτό που τον έκανε να ξεχωρίζει από πολύ μικρός, όπως θυμούνται αυτοί που τον παρακολούθησαν από την αρχή, ήταν ότι δεν έτρεχε πίσω από τη μπάλα σαν… μπουλούκι, όπως τα άλλα παιδιά στην ηλικία του, αλλά κρατούσε τη θέση του και όταν είχε τη μπάλα κοιτούσε μακριά. Καθαρό σημάδι ότι είχε ταλέντο να «διαβάζει» το παιχνίδι.

Η τεχνική του, μαζί με την προσπάθειά του να είναι παρών σε όλες τις φάσεις, τον καθιέρωσαν στη θέση του κέντρου. Περισσότερο οκτάρι παρά εξάρι, άνοιγε μπαλιές, έκοβε, έτρεχε, σκόραρε. Τα Καναρίνια είχαν μια πολύ αξιόλογη φουρνιά στην ίδια ηλικία και διακρίθηκαν σε επίπεδο νομού στο πρωτάθλημα Κ12 της ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας. Ήταν και το καμπανάκι που σήμανε την προώθησή του. Στον Παναιτωλικό, φυσικά.

Ο Παναιτωλικός έγινε για τον Σωτήρη Κοντούρη το δεύτερο σπίτι του. Ξεκίνησε από τις μικρές κατηγορίες, αγωνιζόμενος στην Κ15, την Κ17 και την Κ19 του συλλόγου, πάντα δείχνοντας και πάλι τα στοιχεία που τον έκαναν να ξεχωρίζει: τεχνική, μαχητικότητα στις διεκδικήσεις, αλλά και ωριμότητα στις επιλογές του.

Η παρουσία του με τους νεαρούς έχει καταγραφεί ως σταθερή εξέλιξη: συμμετοχές και επί της ουσίας συχνές εμφανίσεις σε όλα τα επίπεδα των ακαδημιών δημιούργησαν το υπόβαθρο για να θεωρηθεί ένα από τα πιο ελπιδοφόρα ταλέντα του Παναιτωλικού. Δεν ήταν λίγοι που τον περιέγραφαν ως «το επόμενο μεγάλο project» στα πλάνα της ομάδας, με συγκρίσεις ακόμη και προς τον Γιώργο Λιάβα, άλλο ένα «προϊόν» της ίδιας ακαδημίας. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ήταν ότι σχεδόν πάντα έκανε τις πρώτες του εμφανίσεις με τις ηλικιακές ομάδες της ακαδημίας όντας… δύο χρόνια μικρότερος. Στα 13 του έπαιξε στην Κ15, στα 15 του στην Κ17 και στα 17 του στην Κ19.

Τον Αύγουστο του 2023, σε ηλικία 18 ετών, ήρθε το μεγάλο βήμα για τον Κοντούρη: η προώθηση στην πρώτη ομάδα του Παναιτωλικού και η υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου με ισχύ μέχρι το 2027, μετά από μια περίοδο όπου είχε ήδη συμμετάσχει σε προπονήσεις και φιλικά παιχνίδια με την «αντρική» ομάδα.

Είχε ήδη καταγράψει δύο σεζόν με την Κ19 του συλλόγου και ειδικά τη δεύτερη ήταν βασικός και αναντικατάστατος. Την περίοδο 2023-24 έκανε 18 εμφανίσεις με 4 γκολ στην ομάδα Κ19 και το ντεμπούτο του με την ανδρική ομάδα ήλθε στο εναρκτήριο ματς πρωταθλήματος με τη Λαμία (19/8/2024), όταν ο Γιάννης Πετράκης του έδωσε τα πρώτα του 16 λεπτά συμμετοχής.

Από εκεί και πέρα, η εξέλιξή του ήταν σταδιακή αλλά σταθερή. Στην αρχική του σεζόν με την πρώτη ομάδα, άρχισε να κερδίζει λεπτά, να μαθαίνει τα μυστικά του υψηλού επιπέδου και να εντάσσεται στο ροτέισον της ομάδας. Έκλεισε τη σεζόν 2024/25 με 9 αγώνες κανονικής περιόδου, αλλά 8 αγώνες πλέι-άουτ, σημάδι ότι κέρδισε την εμπιστοσύνη του προπονητή του ότι μπορούσε πια να βοηθήσει σ’ αυτό το επίπεδο.

Η τρέχουσα αγωνιστική περίοδος ήταν αυτή της εκτόξευσης. Πλέον μέλος του βασικού ροτέισιον, και επί Πετράκη και επί Αναστασίου, ξεχώρισε κι έγραψε… οκτάστηλα (κατά το παλιό δημοσιογραφικό κλισέ) με το πολύ ωραίο γκολ που πέτυχε κόντρα στην Κηφισιά.

Παράλληλα με την ποδοσφαιρική του πορεία σε συλλογικό επίπεδο, ο Κοντούρης κλήθηκε και στην Εθνική ομάδα Ελπίδων (U21), όπου αποτέλεσε βασικό μέλος σε σημαντικές αναμετρήσεις, μεταξύ των οποίων και σε ματς προκριματικών για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2027, όπως στην επικράτηση επί της Γερμανίας.

Μέσα από συνεντεύξεις και τοπικά δημοσιογραφικά ρεπορτάζ, ο ίδιος έχει μιλήσει με σεμνότητα για το παιχνίδι του και τις εμπειρίες του. Μεταξύ άλλων, μετά το πρώτο του επαγγελματικό γκολ δήλωσε ότι η στιγμή αυτή ήταν «ένα όνειρο ζωής», και τόνισε πόσο σημαντική είναι για εκείνον η ομάδα που τον στήριξε από μικρό, ο Παναιτωλικός, αλλά και ο κόσμος της πόλης που τον αναγνωρίζει και τον στηρίζει.

Η μεταγραφή στον Παναθηναϊκό του ανοίγει νέο δρόμο. Πλέον δεν είναι ο ταλαντούχος νεαρός, αλλά ένας ελπιδοφόρος παίκτης υψηλού επιπέδου, που έχει πρόσθετη πίεση και βάρος να ανταπεξέλθει στις προσδοκίες. Δεν είναι το τέλος της διαδρομής, αλλά η αρχή της. Τα καναρίνια, άλλωστε, έχουν μάθει να προσαρμόζονται και να «κελαηδούν» υπό υποιεσδήποτε συνθήκες.