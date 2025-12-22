Το top-10 της αγωνιστικής με γκολάρες, ντέρμπι, «θαύματα» και ρεκόρ!

Κάθε Δευτέρα το SDNA σας παρουσιάζει το top-10 του Σαββατοκύριακου στα ευρωπαϊκά γήπεδα.

«Γεμάτο» μενού και αυτή την αγωνιστική στα γήπεδα της Ευρώπης…

Κράτησε την κορυφή της Premier League η Άρσεναλ

Η έδρα της Έβερτον ήταν… ό,τι πρέπει για την Άρσεναλ για να καταρρεύσει και να χάσει ακόμα την πρωτιά στην Premier League, όμως αυτή η version του συνόλου του Μίκελ Αρτέτα μοιάζει διαφορετική. Οι Gunners χάρη σε πέναλτι του Βίκτορ Γιόκερες πέρασε με 0-1 κόντρα στα Ζαχαρωτά και για 5η φορά στην ιστορία τους θα κάνουν Χριστούγεννα στην κορυφή της βαθμολογίας [2002-03, 2007-08, 2022-23, 2023-24], ελπίζοντας πως θα είναι και η τυχερή καθώς όλες τις προηγούμενες δεν κατέκτησαν τον τιτλο.



Ο Μπαπέ ισοφάρισε το ρεκόρ του Κριστιάνο Ρονάλντο

Μπορεί η Ρεάλ να εξακολουθεί να βλέπει την πλάτη της Μπαρτσελόνα στη βαθμολογία της La Liga, όμως ο Κιλιάν Μπαπέ δεν βλέπει κανέναν. Ο Γάλλος επιθετικός βρήκε δίχτυα τη μέρα που έκλεισε τα 27 του [κόντρα στην Σεβίλλη] και έπιασε μια επίδοση που είναι πραγματικά σπάνια, αφού ισοφάρισε τα 59 γκολ του, Νο1 σκόρερ στην ιστορία του αθλήματος, Κριστιάνο Ρονάλντο, μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος [2025]. «Ισοφάρισα τον Κριστιάνο, τον καλύτερο παίκτη στην ιστορία της Ρεάλ. Ο πανηγυρισμός ήταν για εκείνον, τον φίλο μου και είδωλό μου. Με βοήθησε πολύ».

KYLIAN MBAPPÉ WITH THE SIUUU! 😂🤍 pic.twitter.com/1OVL0BsS7Q — TC (@totalcristiano) December 20, 2025



Έκανε νίκη η Φιορεντίνα!

Ναι-ναι. Αποτελεί τεράστια είδηση καθώς η Φιορεντίνα δεν είχε νίκη σε 15 αγώνες στην Serie A και είχε μείνει η μοναδική χωρίς τρίποντο. Η ομάδα του Πάολο Βανόλι όμως ξέσπασε με εμφατικό τρόπο στην Ουντινέζε με 5-1 και έφτασε τους 9 βαθμούς καθώς είχε και 6 ισοπαλίες. Έπειτα από αλλαγή προπονητή, έντονες αποδοκιμασίες και δυστυχώς, απειλές στους παίκτες και τις οικογένειές τους, οι Viola τα κατάφεραν και βρίσκονται στο -5 από τη 17 θέση και την παραμονή. Δύο γκολ πέτυχε ο Μόις Κιν.

210 - Fiorentina have won in Serie A (against Udinese), 210 days after their last win in the top flight (3-2 against Udinese). Rebirth.#FiorentinaUdinese pic.twitter.com/JxCl33Q85b — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 21, 2025



Ε, τι άλλο να κάνει ο Κέιν;

Σκόραρε ξανά ο Χάρι Κέιν για την Μπάγερν στην Bundesliga στον εκτός έδρας αγώνα με την Χάιντενχαϊμ και αυτό δεν είναι κάτι… τρελό, όμως τρελά είναι τα ρεκόρ που καταγράφει κάθε εβδομάδα. Ο Άγγλος hitman έκλεισε το 2025 με 60 τέρματα με club και Εθνική ομάδα και ταυτόχρονα έγινε ο πιο γρήγορος στην ιστορία της κατηγορίας που φτάνει σε «συμμετοχή» σε 100 γκολ/ασίστ, αφού το κατάφερε σε μόλις 78 αγώνες.

❤️🤍🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Harry Kane closes his 2025 with 60 goals scored for club and country.



He’s also the fastest player in Bundesliga history to reach 100 G/A — in 78 games. pic.twitter.com/GT9tZleyqq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 21, 2025



Ιστορικές στιγμές για την Χαρτς στην Σκωτία

Ομάδα που είναι χτισμένη με βάση τα data του μετόχου, Τόνι Μπλουμ, η Χαρτς πάει να κάνει το «θαύμα» και να σπάσει το δίπολο των 40 ετών των Σέλτικ-Ρέιντζερς και να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν θα τα καταφέρει, όμως μάθαμε ότι κατάφερε να γίνει η πρώτη ομάδα από το 1999 που νικά μέσα σε έναν μήνα και τους δύο μέγάλους. Η Χαρτς, του Αλέξανδρου Κυζιρίδη, επιβλήθηκε 2-1 της Ρέιντζερς και με αγώνα περισσότερο έφυγε στο +8 από την Σέλτικ, που είναι η ανταγωνίστρια.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Heart of Midlothian’s quest to win a first Scottish Premiership title since 1960 has seriously gathered pace!



They have just beaten Rangers to go NINE points clear of Celtic in second (Before they play)!



They’re the first non old firm club to top the Scottish Premiership at… pic.twitter.com/hEEIHCiPWO — The European Football Express (@TheEuroFE) December 21, 2025



Έδωσε ασίστ ο Βιρτς

Αυτό δεν θα έπρεπε να αποτελεί είδηση, όμως χρειάστηκε να περάσουν 18 αγωνιστικές για να δώσει η μεταγραφή των 150 εκατ. ευρώ της Λίβερπουλ την πρώτη ασίστ στην Premier League. Στο 1-2 κόντρα στην Τότεναμ, ο playmaker της Λίβερπουλ έκανε την κάθετη και ο Ίσακ άνοιξε το σκορ, σε ένα γκολ αξίας… 300 εκατ. ευρώ! Η νίκη αυτή ήταν η 2η σερί για την ομάδα του Άρνε Σλοτ που κρατήθησε στο -10 από την κορυφή της Premier League.

Florian Wirtz vs Tottenham Hotspur (A) pic.twitter.com/GiBDxntjsC — nk 🏌🏾 (@nku3he) December 20, 2025



Άναψε κόκκινο και στην Βιγιαρεάλ και έκανε το 8x8 η Μπαρτσελόνα

Αν ήξεραν τι θα ακολουθήσει την ήττα από την Ρεάλ Μαδρίτης στο clasico, οι οπαδοί της Μπαρτσελόνα θα πανηγύριζαν. Το απόγευμα της Κυριακής, οι Blaugrana έβαλαν τέλος στην τρελή πορεία της Βιγιαρεάλ, επικρατώντας με 0-2 στο Ceramica. Οι Καταλανοί πήραν γκολ από τους Ραφίνια και Γιαμάλ και μαζί ελεγχόμενη νίκη αφού έπαιξαν σχεδόν ολόκληρο το δεύτερο μέρος με παίκτη περισσότερο εξαιτίας της αποβολής του Βέιγκα. Στο +4 από την Ρεάλ διατηρήθηκε η ομάδα του Χάνσι Φλικ έπειτα από 18 αγωνιστικές.



Έλα, Χάαλαντ, ξεκόλλα!

Δύο γκολ και μια ασίστ ήταν ο ταπεινός απολογισμός για τον Έρλινγκ Χάαλαντ στον αγώνα της Μάντσεστερ Σίτι με την Γουέστ Χαμ και έπειτα από αυτόν, το «κτήνος» από την Νορβηγία ξεπέρασε την επίδοση του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Premier League. O 25χρονος έφτασε τα 104 γκολ έπειτα από 114 αγώνες και άφησε πίσω τον μυθικό Πορτογάλο, Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος είχε πετύχει τα 103 τέρματά του του σε 236 αγώνες.

Erling Haaland smashes Cristiano Ronaldo’s Premier League goals record with 122 games to spare 🤯🤖 pic.twitter.com/bI2K2yCfjp — OneFootball (@OneFootball) December 20, 2025



Είναι… πελάτες αυτοί οι Ρωμαίοι

Η Ρόμα ναι μεν είναι αλλαγμένη σε κάποιο βαθμό σε σχέση με πέρυσι έχοντας φέτος τον Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι στον πάγκο, όμως όταν έρχονται τα μέγαλα ματς, η ιστορία είναι η ίδια. Οι Giallorossi είχαν ήδη χάσει από Μίλαν και Ίντερ και τώρα ηττήθηκαν εκτός έδρας και από την Γιουβέντους με 2-1 και δεν είναι δυνατόν να θεωρούνται διεκδικητές. Το 2-1 των Bianconeri τους έφερε πιο κοντά στην 4άδα, με τα αποτελέσματα σιγά-σιγά να έρχονται με προπονητή τον Λουτσιάνο Σπαλέτι. Κονσεϊσάο και Οπεντά πέτυχαν τα γκολ των Τορινέζων.

𝐉𝐔𝐕𝐄 𝐀𝐑𝐄 𝐁𝐀𝐂𝐊 𝐈𝐍 𝐓𝐇𝐄 𝐓𝐈𝐓𝐋𝐄 𝐑𝐀𝐂𝐄 🏎️



First Serie A goal for Loïs Openda 🥇



Serie A 🇮🇹

1️⃣ Inter 15-33 (+20)

2️⃣ Milan 15-32 (+11)

3️⃣ Napoli 15-31 (+9)

4️⃣ Roma 16-30 (+7)

5️⃣ Juventus 16-29 (+6) pic.twitter.com/QhYHw1CmgO — 433 (@433) December 20, 2025



Στους κυρίαρχους της Ευρώπης η PSV

Πλάκα κάνει στην Ολλανδία η Αϊντχόφεν και το Football Meets Data την έβαλε δίπλα στην Μπάγερν Μονάχου και την Πόρτο ως μια από τις κυρίαρχες στη χώρα της. Η PSV έκλεισε τον πρώτο γύρο με 15 νίκες, 1 ισοπαλία, 1 ήττα στην Eredivisie, βρίσκεται στο +11 από τη 2η, Φέγενορντ, και πρέπει να δούμε στον δεύτερο κάτι αδιανότητο για να μην πανηγυρίσει τον τίτλο.