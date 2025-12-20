Κόουλμαν: «Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν απογοητευτικοί - Να αλλάξουμε την προσωπικότητα μας»

Ο προπονητής του Αστέρα Aktor, Κρις Κόουλμαν μίλησε μετά την ήττα από τον Άρη (0-1), λέγοντας πως στο πρώτο ημίχρονο ήταν απογοητευτικοί, τονίζοντας πως πρέπει να αλλάξουν την προσωπικότητα τους στη συνέχεια.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της NOVA:

«Το παιχνίδι δεν είχε πολλές ευκαιρίες, ουσιαστικά τρεις εκ των οποίων η μία ήταν το γκολ. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν απογοητευτικοί, στο δεύτερο προσπαθήσαμε να κάνουμε πράγματα, αλλά δεν είχαμε πολύ χρόνο. Πρέπει να αλλάξουμε την προσωπικότητα μας στη συνέχεια και γενικά το mentality μας στο πως πρέπει να ξεκινάμε τα παιχνίδια. Σε αυτό το επίπεδο δεν μπορείς να ξεκινάς έτσι, γιατί θα τιμωρηθείς. Οι παίκτες στις 9 από τις 10 φορές που είμαι εδώ έχουν αρχίσει καλά, αλλά σήμερα δεν ήμασταν καλά».