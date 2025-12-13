Η Άρσεναλ βρέθηκε φάτσα με το κάζο, όμως δύο αυτογκόλ την λύτρωσαν κόντρα στην ουραγό, Γουλβς, που ισοφάρισε στο 90’ στο Emirates (2-1).

Happy ending σε ένα ματς που λίγο έλειψε να εξελιχθεί σε τραγωδία για την Άρσεναλ. Η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα ισοφαρίστηκε στο 90’ από την τελευταία της Premier League, Γουλβς, όμως βρήκε τη λύση με δεύτερο αυτογκόλ στο 93’ και έτσι απέφυγε την οδυνηρή γκέλα και για ακόμα μία αγωνιστικη θα κρατήσει την κορυφή, ό,τι και αν κάνει κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας η Μάντσεστερ Σίτι.

Στο πρώτο μέρος οι Gunners είχαν κατοχή, πολλά στημένα και γεμίσματα, όμως όχι την σούπερ φάση, με τον Χουάνγκ της Γουλβς να έχει την καλύτερη στο 27’ όταν έφυγε στο ξέφωτο αλλά οι αμυντικοί πίεσαν και ο Ράγια έκανε τη δουλειά. Στη συνέχεια ο Γκαμπριέλ Μαρτινέλι ήταν ορεξάτος και ο πιο απειλητικός παίκτης από πλευράς Λονδρέζων, όμως το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 0-0.

Αφού ο Μαρτινέλι έχασε την καλύτερη ευκαιρία στο 57’, η Άρσεναλ άνοιξε το σκορ στο 70’ έπειτα από κόρνερ του Σάκα που πήγε στο δοκάρι, στην πλάτη του Τζόνστον και στα δίχτυα.

Στο επόμενο κομμάτι οι γηπεδούχοι δεν κλείδωσαν το σκορ, κλείστηκαν πίσω και λίγο έλειψε να το πληρώσουν από την κεφαλιά του Αροκοντάρε στο 90’, όμως η Γουλβς δεν μπόρεσε να κρατήσει το 1-1. Στο 94’ ο Σάκα έκανε τις ντρίμπλες και τη σέντρα από δεξιά, ο… ξεχασμένος, Γκαμπριέλ Ζεσούς πήδηξε για την κεφαλιά και η μπάλα έπαιξε άσχημο παιχνίδι στον Μοσκέρα, που έγραψε το τελικό 2-1 με αυτογκόλ.