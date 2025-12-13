Κόουλμαν: «Δεν ήμασταν στα καλύτερά μας σήμερα κόντρα σε μία καλή ομάδα»

Ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα και όχι από την εμφάνιση φάνηκε στις δηλώσεις του, ο προπονητής του Αστέρα ΑΚΤΟR, Κρις Κόουλμαν, μετά το 0-0 απέναντι στην Κηφισιά.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην Cosmote TV:

Για την τακτική του αγώνα: «Δεν ήμασταν στα καλύτερά μας σήμερα και στις τελευταίες προπονήσεις και σήμερα. Η Κηφισιά είναι μία καλή ομάδα, πάει πολύ καλά και θα πάρω τον βαθμό».

Για το που χρειάζεται να βελτιωθεί η ομάδα του: «Πρέπει να βελτιωθούμε περισσότερο στο τρανσίζιον όταν κάνουμε λάθη. Να αλλάξουμε το μεντάλιτι στις μεταβιβάσεις. Γενικά είμαι πολύ ευχαριστημένος από τους παίκτες για τη δουλειά τους».

Για το πόσες μεταγραφές χρειάζεται ο Αστέρας: «Έχουμε συζητήσεις με τους υπεύθυνους και την ομάδα, αλλά δεν είναι εύκολο να φέρεις παίκτες που θα κάνουν την διαφορά τον Γενάρη. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις επιλογές μας».

