Αρνητής ήττας ο Λεβαδειακός: Έκτη φορά πίσω στο σκορ και δεν χάνει!

Ομάδα με χαρακτήρα, αλλά και μέταλλο ο φετινός Λεβαδειακός, κάτι που αποδεικνύει σε κάθε παιχνίδι του.

Οι Βοιωτοί έφυγαν με τον βαθμό της ισοπαλίας από το "Θ.Κολοκοτρώνης", σε ένα παιχνίδι που ήταν καλύτεροι από τον Asteras Aktor και μπορούσαν να τα έχουν φέρει όλα τούμπα, παρότι βρέθηκαν με το καλημέρα πίσω στο σκορ, για να ισοφαρίσει ο Μπάλτσι στο 77'.

Το τελικό 1-1 αφήνει γλυκόπικρη γεύση στους Βοιωτούς, αφού μπορεί να μην κέρδισαν στην Τρίπολη, αλλά πραγματοποίησαν ακόμα μία κυριαρχική εμφάνιση (28-72 κατοχή, 6-14 τελικές), σε μία σκληρή έδρα.

Ένα ακόμη στοιχείο που κρατάνε ωστόσο στη Λιβαδειά, είναι το μέταλλο που δείχνει το σύνολο του Νίκου Παπαδόπουλου, καθώς σε 13 αγωνιστικές στον α' γύρο, τις οκτώ βρέθηκε πίσω στο σκορ, αλλά ηττήθηκε μόνο από ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Με τους Ερυθρόλευκους μάλιστα η ήττα ήρθε στα τελευταία λεπτά.

Στα υπόλοιπα έξι παιχνίδια που προηγήθηκε ο αντίπαλός τους, ο Λεβαδειακός αντέδρασε και είτε ισοφάρισε, είτε έκανε την ολική ανατροπή!

Συγκεκριμένα κόντρα σε Κηφισιά (3-2), στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος παρότι βρέθηκε πίσω με 2-0, και Βόλο (1-2), έφερε τα πάνω κάτω και πήρε το τρίποντο, ενώ σε τέσσερις περιπτώσεις άφησε τη... δουλειά στη μέση. Μεταξύ άλλων πάντως το πέτυχε και μέσα στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό, ισοφαρίζοντας στο 86'. Τον βαθμό της ισοπαλίας πήρε επίσης στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο (2-2) ενώ βρέθηκε να χάνει με 2-0, αλλά και κόντρα στον Άρη (1-1) εντός έδρας.