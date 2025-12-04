Πάντοβιτς: «Είναι τεράστιο όνομα ο Μπενίτεθ, βλέπουμε την επίδραση που έχει»

Ο Μίλος Πάντοβιτς, μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Κηφισιάς για το Κύπελλο Ελλάδος Betsson, μίλησε για την αντίδραση που έβγαλαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, αλλά και την επίδραση του Ράφα Μπενίτεθ.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, το πιο σημαντικό είναι η νίκη, έχουμε εννιά βαθμούς και ελπίζουμε να νικήσουμε το επόμενο παιχνίδι και να φτάσουμε μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου.

Χάσαμε στο προηγούμενο παιχνίδι, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν καλοί, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, τώρα έχουμε το παιχνίδι με την Λάρισα, θα ξεκουραστούμε και στη συνέχεια θα κοιτάξουμε αυτό το παιχνίδι.

Έχουμε ένα μεγάλο ρόστερ, δείξαμε αντίδραση στο ματς με την Κηφισιά. Ο Ράφα Μπενίτερ έχει τεράστιο όνομα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και βλέπουμε ήδη την επίδρασή του στην ομάδα».