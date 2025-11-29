ΠΣΑΠΠ για Κυρίτση: «Η αντίδραση σε τέτοια φαινόμενα είναι αναγκαία και αποτελεί ευθύνη όλων»

Ο ΠΣΑΠΠ εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το περιστατικό βίας που σημειώθηκε στο Αιγάλεω με αποδέκτη τον τερματοφύλακα Ηλία Κυρίτση.

Όπως σας είχε ενημερώσει το SDNA, ο πρόεδρος του "Σίτι", Αχιλλέας Καραχάλιος όντας έξαλλος για την εικόνα της ομάδας του, χαστούκισε τον γκολκίπερ Ηλία Κυρίτση.

Η ανακοίνωση του ΠΣΑΠΠ

Ο ΠΣΑΠΠ ενημερώθηκε από το μέλος του, Ηλία Κυρίτση, για την επίθεση που δέχθηκε από υψηλόβαθμο παράγοντα του Αιγάλεω, του Προέδρου κατά τη δήλωσή του, στα αποδυτήρια του αγώνα με τη Μαρκό.

Ο ΠΣΑΠΠ, σαφώς και θα πράξει ό,τι απαιτείται και επιβάλλεται για τη διερεύνηση του ανωτέρω συμβάντος από τα αρμόδια όργανα και αρχές, και για την επιβολή, αν κριθεί, των προβλεπόμενων ποινών και κυρώσεων.

Με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα, ο Σύνδεσμος στηρίζει το μέλος του και δηλώνει ότι τέτοιες συμπεριφορές, όταν και εφόσον συμβαίνουν, προσβάλλουν και δυσφημούν κατάφορα το ελληνικό ποδόσφαιρο, την αξιοπρέπεια των αθλητών αλλά και όλων όσων θεσμικά εμπλέκονται με αυτό.

Κάθε πράξη βίας, λεκτικής ή/και σωματικής, εκφοβισμού, απειλής και απαξίωσης συνιστούν, αναμφισβήτητα, απαράδεκτες, κατακριτέες και μη αποδεκτές και ανεκτές πρακτικές.

Η προστασία της σωματικής και ψυχικής ακεραιότητας και υγείας των επαγγελματιών αθλητών αποτελεί τη βασική και αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση για την ομαλή διεξαγωγή κάθε διοργάνωσης. Κάθε υγιώς σκεπτόμενος αντιλαμβάνεται και συμπεραίνει ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο που θέλουν οι πολλοί και όχι οι λίγοι….., δεν μπορεί να αναπνεύσει και να επιβιώσει, όταν νοσηρά γεγονότα καταστρέφουν κάθε υγιές κύτταρο του.

Η αντίδραση σε τέτοια φαινόμενα είναι αναγκαία και αποτελεί ευθύνη όλων μας, αν επιθυμούμε να διασφαλίσουμε ένα πολιτισμένο, αξιοπρεπές και κυρίως ασφαλές περιβάλλον για κάθε ποδοσφαιριστή και ένα υγιές μέλλον για το ποδόσφαιρο μας.