Δίωξη στον Αυλωνίτη για δυσμενείς δηλώσεις

Δίωξη από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα ασκήθηκε στον Τάσο Αυλωνίτη, μετά από δηλώσεις του, που είχε χαρακτηρίσει τη Super League 2 ως την πιο βρώμικη λίγκα της Ευρώπης.

Ο πρόεδρος της Super League 2, Πέτρος Μαρτσούκος, προσκόμισε τις δηλώσεις του Τάσου Αυλωνίτη σε διαδικτυακή εκπομπή, όπου έκανε λόγο για την πιο βρώμικη λίγκα της Ευρώπης, στον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα κι εκείνος άσκησε δίωξη.

Αναλυτικά:

Δίωξη σε βάρος του ποδοσφαιριστή του Πανιωνίου, Τάσου Αυλωνίτη, ασκήθηκε από τον Τακτικό Υπεύθυνο Ασκήσεως Πειθαρχικών Διώξεων Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων, Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο.

Η δίωξη ασκήθηκε διότι στις 18/11/2025 ο παίκτης προέβη σε δημόσιες δυσμενείς δηλώσεις σε συνέντευξη σε εκπομπή στο YouTube.

