Πέρασε από το Πάλας η τρομερή ΑΕΚ Λάρνακας!

Η ΑΕΚ Λάρνακας πανηγύρισε σπουδαίο διπλό στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας με 0-1 για την 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Η ομάδα από την Κύπρο πανηγύρισε σπουδαία νίκη στο Νησί απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας, χάρις στο γκολ του Μπάγιτς στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης. Έτσι, οι Κύπριοι συνέχισαν με το απόλυτο στη διοργάνωση, κάνοντας το 2/2 και ανεβαίνοντας στους 6 βαθμούς.

Στα υπόλοιπα ματς της αγωνιστικής ξεχωρίζει η άνετη επικράτηση με 3-0 της Φιορεντίνα στην έδρα της Ραπίντ Βιέννης, όπως και η μεγάλη νίκη της Σαμσουνσπόρ απέναντι στην Ντινάμο Κιέβου, επίσης με το ίδιο σκορ.

Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα του Conference League:

2η Αγωνιστική:



ΑΕΚ - Αμπερντίν 6-0

(11', 18' Κοϊτά, 27' Ελίασον, 55' Μαρίν, 81' Γιόβιτς, 87' Κουτέσα)

Μπρέινταμπλικ - Κουόπιο 0-0

Ντρίτα - Ομόνοια 1-1

(11' Μάναϊ - 45' Μασούρας)

Ραπίντ Βιέννης - Φιορεντίνα 0-3

(9' Ντουρ, 48' Τζέκο, 88' Γκούντμουντσον)

Ριέκα - Σπάρτα Πράγας (Διακόπηκε λόγω κακοκαιρίας)

Σαχτάρ Ντόνετσκ - Λέγκια Βαρσοβίας 1-2

(61' Μειρέλες - 16', 90'+4' Αουγκουστίνιακ)

Σκεντίγια - Σέλμπουρν 1-0

(90'+2' Μπαρέτ αυτογκόλ)

Στρασβούργο - Γιαγκιελόνια 1-1

(79' Πανιτσέλι - 52' Στοϊνοβιτς)

Χάκεν - Ράγιο Βαγιεκάνο 2-2

(41' Λίντμπεργκ, 55' Μπρούσμπεργκ - 15' Γκαρσία, 90'+13' Ράτσιου)

Άλκμααρ - Σλόβαν Μπρατισλάβας 1-0

(44' Μάινανς)

Κρίσταλ Πάλας - ΑΕΚ Λάρνακας 0-1

(51' Μπάγιτς)

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς - Λεχ Πόζναν 2-1

(33' Γκόμεθ, 88' Ρούιτενς - 77' Ίσακ)

Μάιντς - Ζρίνσκι Μόσταρ 1-0

(24' Ουάιπερ)

Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα - Νόα 1-1

(38' Ετίμ - 73' Μουλαουσένιοβιτς)

Σάμροκ Ρόβερς - Τσέλιε 0-2

(33', 40' Κοβάσεβιτς)

Σαμσουνσπόρ - Ντινάμο Κιέβου 3-0

(2' Μουσάμπα, 33' Μουαντιλμάτζι, 62' Χόλσε)

Σίγκμα Όλομουτς - Ράκοφ Τσεστόχοβα 1-1

(83' Κραλ, 90' Σβάρνας)

Χάμρουν Σπάρτανς - Λωζάνη 0-1

(38' Ντιακιτέ)