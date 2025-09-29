Χαρτς: Από τον Φύσσα στον νέο Έλληνα σταρ Κυζιρίδη! (vid)

Ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης ζει τη δική του ποδοσφαιρική εκτόξευση στη Σκωτία με την Χαρτς. Με γκολ, ασίστ και εμφανίσεις γεμάτες αυτοπεποίθηση, ο 25χρονος εξτρέμ εξελίσσεται στον απόλυτο πρωταγωνιστή των «Τζάμπος» και αγαπημένο παίκτη της εξέδρας!

Ούτε Σέλτικ, ούτε Ρέιντζερς... Η Χάρτς, η οποία παραδοσιακά εμπιστεύεται Έλληνες ποδοσφαιριστές φιγουράρει στην κορυφή της Premier Σκωτίας, ούσα αήττητη σε έξι αγωνιστικές (5-1-0).

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «Jumbos», ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης, ο οποίος παραμένει «καυτός» στο ξεκίνημα της σεζόν έχοντας καταγράψει 4 γκολ και 4 ασίστ σε 9 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και το League Cup.



Ο 25χρονος αριστερός εξτρέμ εξελίσσεται σε παίκτη-αποκάλυψη για την ομάδα του Εδιμβούργου δείχνοντας από το ξεκίνημα τα διαπιστευτήρια του, με αποκορύφωμα το ασύλληπτης ομορφιάς γκολ που πέτυχε με... «ρούκετα» έξω από την περιοχή, αφού πρώτα απέφυγε δύο αντιπάλους του κόντρα στην Φόλκερκ!



Ο Κυζιρίδης έκανε τα πρώτα του βήμα στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, ενώ το 2016 μεταπήδησε στη Βέροια και εν συνεχεία στον Παναιτωλικό. Το 2019 προήχθη στην πρώτη ομάδα του Ηρακλή παίρνοντας μεταγραφή το καλοκαίρι του 2020 στο Βόλο. Τα τελευταία τρία χρόνια διαγράφει ανοδική πορεία στο εξωτερικό έχοντας αγωνιστεί κατά σειρά σε Ζλάτε Μοράβτσε (Σλοβακία), Μιχάλοβτσε (Σλοβακία), Ντέμπρετσεν (Ουγγαρία) και Μούρα (Σλοβενία) προτού κάνει το μεγάλο άλμα της καριέρας του στην Χαρτς.



Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για τον έκτο Έλληνα ποδοσφαιριστή που φοράει τη φανέλα της ομάδαςαπό το Εδιμβούργο μετά τους Φύσσα, Καρυπίδη, Αυλωνίτη, Τζόλη, αλλά και τον ομογενή Ορέστη Κιουμορτζόγλου.



«Είναι ένα απίστευτο σουτ, και έπρεπε να είναι τέτοιο για να νικήσει τον Σκοτ Μπέιν, που κατά τη γνώμη μου ήταν πραγματικά καλός για τη Φόλκερκ. Τι υπέροχη στιγμή για τον 'Κίζι'.



Το βλέπουμε από εκείνον (στις προπονήσεις) και το καλό είναι ότι, από τη δική μας πλευρά, περιμένει πραγματικά να σκοράρει όταν βρίσκεται σε τούτη τη θέση. Έχει τόση αυτοπεποίθηση και πίστη στον εαυτό του, κάτι που είναι πραγματικά αναζωογονητικό να βλέπεις σε έναν παίκτη. Το γκολ του ήταν εκπληκτικό», δήλωσε ο προπονητής της Χαρτς, Ντέρεκ ΜακΊνες για το γκολ του Κυζιρίδη απέναντι στη Φόλκερκ!



Δείτε το εκπληκτικό τέρμα του Αλέξανδρου Κυζιρίδη στην αναμέτρηση με την Φόλκερκ (0'39'')...



