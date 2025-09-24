Μουντιάλ με 64 ομάδες εξετάζει η FIFA!

H παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου εξετάζει την πρόταση ομοσπονδιών της Νοτίου Αμερικής ώστε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023 να διεξαχθεί με 64 εθνικές!

Την πρόταση από τις ομοσπονδίες της Αργεντινής, της Ουρουγουάης και της Παραγουάης, ώστε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030 να διεξαχθεί με 64 ομάδες εξετάζει η FIFA, που είχε συνάντηση με εκπροσώπους των συγκεκριμένων ομοσπονδιών στον Πύργο Τραμπ της Νέας Υόρκης.

Η διοργάνωση που θα διεξαχθεί σε τρεις διαφορετικές ηπείρους και από έξι διαφορετικές χώρες (Αργεντινή, Ουρουγουάη, Παραγουάη, Ισπανία, Πορτογαλία, Μαρόκο) έχει ιδιαίτερη χροιά, αφού το 2030 θα συμπληρωθούν 100 χρόνια από το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο και οι εκπρόσωποι από την Νότιο Αμερική θέλουν να δώσουν ένα ιδιαίτερο χρώμα σε αυτή την περίσταση.

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο άκουσε προσεκτικά την πρόταση, ωστόσο για να περάσει αυτή θα πρέπει να εγκριθεί από την εκτελεστική επιτροπή, που ήταν αυτή που ενέκρινε το νέο format με τις 48 ομάδες που θα δούμε το προσεχές καλοκαίρι στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Αρνητική άποψη για Παγκόσμιο Κύπελλο έχει εκφράσει ο πρόεδρος της ΟΥΕΦΑ, Αλεκσάνταρ Τσέφεριν, όπως και ο πρόεδρος της Concacaf, εκφράζοντας την άποψη ότι μία τέτοια εξέλιξη θα υποβαθμίσει εντελώς την διαδικασία των προκριματικών.