Ο Βόλος ήταν ανώτερος καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης κόντρα στον Aστέρα Aktor και δίκαια πανηγύρισε την δεύτερη σερί του νίκη, ενώ παράλληλα άφησε στον... πόντο τους «αγνώριστους» Αρκάδες.

Η πρώτη καλή στιγμή του αγώνα ανήκε στον Βόλο με το μακρινό σουτ του Τζόκα να φεύγει άουτ στο 5'. Οι γηπεδούχοι ήταν δραστήριοι στα πρώτα λεπτά και στο 9' είχαν νέα ευκαιρία με τον Χάμουλιτς να μην μπορεί να βρει τον στόχο από πλεονεκτική θέση. Τέσσερα λεπτά αργότερα ο Σάββας Παντελίδης προχώρησε σε αναγκαστική αλλαγή για τον ASTERAS AKTOR, καθώς ο Μεντιέτα αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού και τη θέση του πήρε ο Μπαρτόλο. Στο 16' ο Κόμπα προσπάθησε να αιφνιδιάσει τον Παπαδόπουλο με απευθείας εκτέλεση φάουλ, αλλά η μπάλα πέρασε έξω από τα δοκάρια του. Δέκα λεπτά μετά οι Αρκάδες είχαν την πρώτη τους καλή στιγμή στο ματς με τον Κετού να φεύγει στην αντεπίθεση, αλλά τον Πάντοβιτς να κόβει σωτήρια. Δυο λεπτά μετά ο Βόλος απείλησε ξανά με τον Τζόκα, αλλά το σουτ στην κίνηση που επιχείρησε έφυγε άουτ.

Η υπεροχή του Βόλου έφερε αποτέλεσμα στο 35ο λεπτό του αγώνα, με τον Λάμπρου να σουτάρει και να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα του Παπαδόπουλου, ο οποίος... ξεγελάστηκε από την κόντρα στον Σίπτσιτς για το 1-0 των Θεσσαλών. Ο ASTERAS AKTOR προσπάθησε να αντιδράσει και στο 40' είχε μεγάλη στιγμή για να βρει το γκολ της ισοφάρισης, αλλά ο Σιαμπάνης απέκρουσε εντυπωσιακά το σουτ του Καλτσά. Τέσσερα λεπτά μετά ο Βόλος έφτασε μια... ανάσα από το 2-0, αλλά ο Χάμουλιτς αστόχησε από πλεονεκτική θέση μέσα από την περιοχή των φιλοξενούμενων. Στη συνέχεια και στην εξέλιξη της φάσης, οι Αρκάδες σπατάλησαν μοναδική στιγμή για το 1-1, αλλά ο Μακέντα δεν πρόλαβε να κάνει την προβολή εξ επαφής μετά από ωραίο γύρισμα του Κετού.

Με την επανέναρξη του δευτέρου ημιχρόνου και στο 53', ο Βόλος είχε καλή στιγμή για ένα δεύτερο τέρμα, αλλά το σουτ του Κόμπα μετά την πάσα του Σόρια κόντραρε και έφυγε άουτ. Έξι λεπτά μετά οι γηπεδούχοι έχασαν μοναδική στιγμή για το 2-0, με τον Κόμπα να βγαίνει τετ α τετ με τον Παπαδόπουλου και εκείνος να αποκρούει εντυπωσιακά τη μπάλα, ενώ στη συνέχεια ο Σίπτσιτς απομάκρυνε τον κίνδυνο. Οι Βολιώτες ήταν μονίμως στην επίθεση και στο 63' ο Παπαδόπουλος μπλόκαρε το σουτ του Χουάνπι, μετά από ωραία αντεπίθεση της ομάδας του Χουάν Φεράντο. Ένα λεπτό αργότερα ο Βόλος έφτασε μια... ανάσα από το 2-0, αλλά μετά από φάσης διαρκείας στα καρέ του ASTERA AKTOR η μπάλα κατέληξε κόρνερ.

Τελικά ο πολύ ανώτερος Βόλος κατάφερε να βρει το πολυπόθητο δεύτερο τέρμα στο 72ο λεπτό του αγώνα. Μετά από εκτέλεση κόρνερ ο Φορτούνα εκμεταλλεύτηκε την αναταραχή στην περιοχή των Αρκάδων και από κοντά διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του. Στο 81ο λεπτό του αγώνα ο ASTERAS AKTOR κέρδισε πέναλτι με τον Χαραλαμπόγλου μετά από μαρκάρισμα του Κάρμα με τον διαιτητή Πολύχρονη να πηγαίνει στο VAR για on field review και εκείνη να σφυρίζει την παράβαση. Ο Μακέντα ανέλαβε την εκτέλεση και μείωσε σε 2-1 για τους φιλοξενούμενους με όμορφο τρόπο. Οι ποδοσφαιριστές του Σάββα Παντελίδη βρήκαν και δεύτερο γκολ στο 86΄με τον Χαραλαμπόγλου, αλλά το τέρμα του ASTERAS AKTOR ακυρώθηκε μετά από χρήση του VAR για οφσάιντ. Μέχρι το τελικό σφύριγμα της λήξης το σκορ δεν άλλαξε και ο Βόλος πανηγύρισε μία μεγάλη και σημαντική νίκη απέναντι στους... αγνώριστους τη φετινή σεζόν, Αρκάδες.

ΒΟΛΟΣ: Σιαμπάνης, Σόρια, Χέρμανσον, Κάργας, Φορτούνα, Μαρτίνες (77′ Ασεχνούν), Κόμπα, Χουάνπι, Λάμπρου, Τζόκα, Χάμουλιτς.

ΑSTERAS AKTOR: Παπαδόπουλος, Ιβάνοφ, Σίπτσιτς, Σίλα, Φερνάντες, Γκονζάλες, Μουνιόθ (64′ Αλμυράς), Καλτσάς (76′ Χαραλαμπόγλου), Μεντιέτα (14′ Μπαρτόλο – 76′ Πομόνης), Κετού (64′ Εμμανουηλίδης), Μακέντα.