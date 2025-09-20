Με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο (Εραμούσπε, Παναγιωτίδης) ο Ηρακλής επικράτησε της Καβάλας στην ουδέτερη Δράμα και πήρε το πρώτο τρίποντό του στο πρωτάθλημα με 1-2.

Την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα της Super League 2 πέτυχε ο Ηρακλής, ο οποίος με γκολ από τους Εραμούσπε και Παναγιωτίδη (μείωσε ο Σιφναίος) επικράτησε της Καβάλας στην ουδέτερη Δράμα με 1-2, για την 2η αγωνιστική, στο ντεμπούτο του Δημήτρη Σπανού στον κυανόλευκο πάγκο - Tρομερή οπαδική παρουσία από τους φίλους του Γηραιού στην πόλη της Μακεδονίας.

Ο Ηρακλής μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και άνοιξε γρήγορα το σκορ στο 15ο λεπτό με κεφαλιά του Εραμούσπε, ενώ ο Παναγιωτίδης στο 75' «χτύπησε» για το 0-2, το οποίο και κλείδωσε τη νίκη.

Το μόνο που κατάφεραν οι τυπικά γηπεδούχοι, ήταν να μειώσουν σε 1-2 στο 96' με γκολ του Σιφναίου, όμως όλα είχαν τελειώσει ήδη. Μετά από αυτό το αποτέλεσμα η Καβάλα παραμένει χωρίς βαθμό ενώ ο Ηρακλής πηγαίνει στους 4.

Οι ενδεκάδες:

Καβάλα (Γράφας): Γιαννίκογλου, Βοριαζίδης, Διονέλλης, Χρούστινετς, Αλιατίδης, Κουντουριώτης, Μπρέγκου, Γαβριηλίδης, Σιφναίος, Σγουρός, Ελ Καντούσι.

Ηρακλής (Σπανός): Στουρνάρας, Βιτλής, Εραμούσπε, Γιαννούτσος, Κάτσικας, Χάμοντ, Τσιντώνης, Ντόβενταν, Μαχαίρας, Ντέλετιτς, Μάναλης.