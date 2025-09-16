Άρης: Χωρίς τους επτά τραυματίες η αποστολή για Παναιτωλικό

Με σημαντικές απουσίες θα ταξιδέψει στο Αγρίνιο ο Άρης για το παιχνίδι Κυπέλλου απέναντι στον Παναιτωλικό, αφού δεν συμπεριελήφθησαν στην αποστολή οι επτά τραυματίες.

Πιο συγκεκριμένα εκτός έμειναν οι Πέδρο Άλβαρο, Φρέντρικ Γένσεν, Τίμο Καντεβέρε, Λόβρο Μάικιτς, Κάρλες Πέρεθ, Μιγκέλ Αλφαρέλα και Τάσος Δώνης.

Επίσης η αποστολή θα παραμείνει στο Αγρίνιο, αφού το Σάββατο θα παίξει στο ίδιο γήπεδο απέναντι στην Κηφισιά για την τέταρτη αγωνιστική της Super League.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Άρης

Με την προπόνηση, που έγινε σήμερα το πρωί στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του Άρη για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Παναιτωλικό (17/09) στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Η αποστολή της ομάδας μας για το αυριανό παιχνίδι στο γήπεδο Παναιτωλικού (15:00) αποτελείται από τους εξής ποδοσφαιριστές:

Αθανασιάδης, Διούδης, Καράι, Τεχέρο, Φαντιγκά, Μεντίλ, Φρίντεκ, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Ρόουζ, Ράτσιτς, Μόντσου, Μορουτσάν, Νινγκ, Ντιαντί, Μισεουί, Ντούντου, Σίστο, Μορόν. Γιαννιώτας, Γαλανόπουλος, Παναγίδης, Βοριαζίδης, Χαρούπας.

Εκτός αποστολής έμειναν οι τραυματίες Πέδρο Άλβαρο (οστικό οίδημα και στο επόμενο 48ώρο θα γίνει επαναξιολόγηση της κατάστασής του), Φρέντρικ Γένσεν, Τίνο Καντεβέρε, (αμφότεροι αποκόμισαν πρόβλημα τραυματισμού από τη συμμετοχή τους με τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα της Φιλανδίας και της Ζιμπάμπουε αντίστοιχα), Λόβρο Μάικιτς, Κάρλες Πέρεθ, Μιγκέλ Αλφαρέλα και Τάσος Δώνης.

Η αποστολή της ομάδας μας μετά τη λήξη της αυριανής αναμέτρησης του Κυπέλλου θα παραμείνει στο Αγρίνιο ενόψει του αγώνα του ερχόμενου Σαββάτου με την Κηφισιά στο γήπεδο του Παναιτωλικού (20/09, 18:00), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Super League.