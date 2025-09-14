Με φανταστική εμφάνιση η ομάδα της Βρέμης διέσυρε την Γκλάνμπαχ μέσα στο ίδιο της το σπίτι με 0-4.

Καταιγιστική η Βέρντερ στο Μπορούσια Παρκ πέτυχε την πρώτη φετινή της νίκη με τον πιο εμφατικό τρόπο. Η ομάδα του Χορστ Στέφεν διέλυσε την Γκλάντμπαχ με 0-4 και έστειλε ένα μήνυμα ότι φέτος θα είναι πολύ πιο ανταγωνιστική.

Οι φιλοξενούμενοι κλείδωσαν το ματς από νωρίς αφού προηγήθηκαν από το πρώτο μέρος με γκολ των Μπανγκουλά (15’) και Στέγκε (26’).

Η Γκλάντμπαχ έκανε ότι περνούσε από το χέρι της στην επανάληψη, αλλά δεν ήταν η μέρα της. Δύο ακόμα τέρματα από Σμιντ (73’) και Νάιμα (84’) έφεραν το εντυπωσιακό 0-4.

Λίγο νωρίτερα, με τον Μανώλη Σάλιακα να μπαίνει στο ημίχρονο και να είναι πολύ θετικός, η Ζανκτ Πάουλι έκανε την ανατροπή απέναντι στην Φράιμπουργκ (2-1) και αναρριχήθηκε βαθμολογικά στην πρώτη τετράδα!

Μία κεφαλιά του Ρίντερ άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους (16’), όμως η ομάδα του Αμβούργου γύρισε το ματς και με τέρματα από Ουτονζί (45’) και Σινάνι (77’) έφτασε στην νίκη και συνεχίζει την αήττητη πορεία της.