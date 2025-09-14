Δεν πήγαιναν καλά τα πράγματα για την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα αλλά το να βρίσκεται κάτω από εκείνη του Ρούμπεν Αμορίμ ήταν πολύ βαρύ. Έτσι, ο Χάαλαντ πήρε το «όπλο» του και οι Cityzens με μια ξεγυρισμένη 3άρα σκόρπισαν τους Κόκκινους, που έμειναν με 4 βαθμούς έπειτα από 4 αγωνιστικές.
Δυνατά μπήκε στο derby η Σίτι, είχε καλή στιγμή στα πρώτα δευτερόλεπτα με το διαγώνιο σουτ του Χάαλαντ που πέρασε έξω και άνοιξε το σκορ στο 18’. Σε εκείνο το σημείο ο Ντοκού έκανε την ατομική ενέργεια και τη σέντρα από δεξιά και ο Φόντεν με ζυγισμένη κεφαλιά βρήκε τη γωνία. Μετά το γκολ οι παίκτες του Πεπ πάτησαν ακόμα καλύτερα και στο 24’ έπειτα από νέα προσπάθεια του Ντοκού ο Ράιντερς πλάσαρε πάνω στον Μπαγιντίρ. Μετά το 25’ η Γιουνάιτεντ μπόρεσε να κρατήσει λίγο την μπάλα, όμως στη μοναδική της φάση στο 32’ ο Ντοναρούμα, καλά τοποθετημένος, σταμάτησε τον Σέσκο που πρόλαβε να πλασάρει και κράτησε το 1-0 για το πρώτο μέρος.
Το δεύτερο ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για τους γηπεδούχους, που «καθάρισαν» και ήταν μια κλάση πάνω μέχρι το φινάλε. Στο 53’ ο Ντοκού έβγαλε κάθετη στον Χάαλαντ, που έριξε σκόνη στους Σο και Ντε Λιχτ και νίκησε τον Μπαγιντίρ για το 2-0. Στο 56’ ο Νορβηγός έχασε τεράστια ευκαιρία αφού φάτσα με το γκολ έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και στο 61’ ο Ντοναρούμα έκανε μεγάλη επέμβαση στο βολέ του Εμπεμό. Τελικά ο Χάαλαντ το έβαλε το δεύτερο γκολ στο 68’ στο τετ-α-τετ έπειτα από πάσα του Μπερνάρντο Σίλβα και το 3-0 παρέμεινε αφού στο 75’ ο Ράιντερς μόνος του δεν κατάφερε να σκοράρει.