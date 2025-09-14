Με δύο γκολ του Χάαλαντ και ένα του Φόντεν, η Σίτι διέλυσε με 3-0 την Γιουνάιτεντ στο derby και πέρασε από πάνω της στη βαθμολογία.

Δεν πήγαιναν καλά τα πράγματα για την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα αλλά το να βρίσκεται κάτω από εκείνη του Ρούμπεν Αμορίμ ήταν πολύ βαρύ. Έτσι, ο Χάαλαντ πήρε το «όπλο» του και οι Cityzens με μια ξεγυρισμένη 3άρα σκόρπισαν τους Κόκκινους, που έμειναν με 4 βαθμούς έπειτα από 4 αγωνιστικές.

Δυνατά μπήκε στο derby η Σίτι, είχε καλή στιγμή στα πρώτα δευτερόλεπτα με το διαγώνιο σουτ του Χάαλαντ που πέρασε έξω και άνοιξε το σκορ στο 18’. Σε εκείνο το σημείο ο Ντοκού έκανε την ατομική ενέργεια και τη σέντρα από δεξιά και ο Φόντεν με ζυγισμένη κεφαλιά βρήκε τη γωνία. Μετά το γκολ οι παίκτες του Πεπ πάτησαν ακόμα καλύτερα και στο 24’ έπειτα από νέα προσπάθεια του Ντοκού ο Ράιντερς πλάσαρε πάνω στον Μπαγιντίρ. Μετά το 25’ η Γιουνάιτεντ μπόρεσε να κρατήσει λίγο την μπάλα, όμως στη μοναδική της φάση στο 32’ ο Ντοναρούμα, καλά τοποθετημένος, σταμάτησε τον Σέσκο που πρόλαβε να πλασάρει και κράτησε το 1-0 για το πρώτο μέρος.

Το δεύτερο ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για τους γηπεδούχους, που «καθάρισαν» και ήταν μια κλάση πάνω μέχρι το φινάλε. Στο 53’ ο Ντοκού έβγαλε κάθετη στον Χάαλαντ, που έριξε σκόνη στους Σο και Ντε Λιχτ και νίκησε τον Μπαγιντίρ για το 2-0. Στο 56’ ο Νορβηγός έχασε τεράστια ευκαιρία αφού φάτσα με το γκολ έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και στο 61’ ο Ντοναρούμα έκανε μεγάλη επέμβαση στο βολέ του Εμπεμό. Τελικά ο Χάαλαντ το έβαλε το δεύτερο γκολ στο 68’ στο τετ-α-τετ έπειτα από πάσα του Μπερνάρντο Σίλβα και το 3-0 παρέμεινε αφού στο 75’ ο Ράιντερς μόνος του δεν κατάφερε να σκοράρει.