Καιρός είναι να δούμε αν οι Έλληνες διαιτητές μπορούν ή είναι για απόσυρση

Ο Βασίλης Βέργης γράφει για τη σωστή απόφαση της ΕΠΟ στους αγώνες κυπέλλου που δεν αποτελεί ρίσκο, αλλά απαραίτητο τεστ

Θα αναρωτηθεί εύλογα κάποιος: Υπάρχει λόγος να ρισκάρουμε με την υγεία του "μωρού"; Όπου "μωρό" το ελληνικό ποδόσφαιρο και "επικίνδυνοι για την υγεία του" αμέτρητος αριθμός Ελλήνων διαιτητών που στο μακρινό αλλά και το κοντινό παρελθόν το έστειλαν πολλάκις στην εντατική.

Θα απαντήσει, βέβαια, εύλογα κάποιος άλλος: Εάν ούτε στο κύπελλο δεν μπορούν να περάσουν τα απαραίτητα "τεστ" τότε ας τους καταργήσουμε οριστικά από παντού. Απόσυρση!

Η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση. Δεν γνωρίζω πολλούς φιλάθλους, όλων των ομάδων, οι οποίοι τρέφουν εκτίμηση στους εγχώριους διαιτητές. Οι λόγοι έχουν καταγραφεί τόσα... εκατομμύρια φορές οπότε δεν θέλω να κουράσω κανέναν επαναλαμβάνοντάς τους. Αν και λένε, σοφά, ότι η επανάληψη είναι μήτηρ μαθήσεως.

Η αλήθεια είναι πως κάθε φορά που ο φίλαθλος - οπαδός βλέπει Έλληνα διαιτητή στο χόρτο και δη σε ματς της ομάδας που υποστηρίζει, του ανεβαίνει η πίεση. Η δυσπιστία χτυπάει κόκκινο και ΔΕΝ φταίει εκείνος. Το παρελθόν περνάει από τα μάτια του σαν εφιάλτης.

Όχι πως οι ξένοι διαιτητές δεν έχουν κάνει χοντράδες. Κάποιες φορές τόσο βαριές που αναρωτιόσουν από ποιο... ελληνικό Σύνδεσμο έχουν έρθει!

Όμως με τους ξένους και το var -κυρίως αυτό το ευλογημένο εργαλείο δικαιοσύνης- το ελληνικό ποδόσφαιρο άλλαξε πίστα. Και πλέον μαζί με το ημιαυτόματο οφσάιντ έχουν μειωθεί σε εντυπωσιακό βαθμό τα "περίεργα". Εντάξει, πάντα θα υπάρχει ένας... Σπάθας που θα ανακαλύπτει ότι δεν υπήρχε πέναλτι (!!!) υπέρ της ΑΕΚ στην ανατροπή του Ζίνι στο ματς με τον Πανσερραϊκό. Όμως γνωρίζουμε όλοι πια ότι αυτές οι τηλεοπτικές στιγμές-μνημείο του Ηλία είναι για να μας φτιάχνουν το κέφι και να χαμογελάμε, όχι να τις λαμβάνουμε σοβαρά.

Οι ξένοι ρέφερι όμως δεν είναι αυτοκίνητα όπου όλα είμαστε αναγκασμένοι να τα κάνουμε εισαγωγή στη χώρα. Κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσουν να έρχονται μόνο σε συγκεκριμένα παιχνίδια. Σε αυτά που οι Έλληνες είτε "δεν μπορούν" είτε δεν αντέχουν την πίεση ότι κρίνεται τίτλος.

Για να συμβεί αυτό τούτο πρέπει οι Έλληνες να περάσουν βασικά τεστ για να καλύπτουν το 90%+ των παιχνιδιών. Πως θα οριστούν να διευθύνουν ντέρμπι αν δεν έχουν περάσει... προσομοιωτή; Το κύπελλο αυτό ακριβώς είναι. Η επιστροφή τους σε ρεαλιστικές συνθήκες. Για να δείξουν ότι μπορεί το ποδόσφαιρο να τους έχει εμπιστοσύνη. Ή για να το πάρουμε μια και καλή απόφαση ότι δεν κάνουν ούτε για τα τοπικά που λέει ο λόγος.

Η απόφαση της διοίκησης Γκαγκάτση να ορίσει Έλληνες στο χορτάρι και ξένους στο var -όπως πρότεινε εδώ και καιρό ο έχων τεράστια εμπειρία Παναγιώτης Βαρούχας- είναι απόλυτα λογική. Ας μπουν οι κύριοι στα ματς του κυπέλλου, σε όλα, ας αποδείξουν στον αρχιδιαιτητή ότι μπορεί να τους εμπιστευθεί, ας προσπαθήσουν να κερδίσουν ξανά το μίνιμουμ -έστω αυτό- της ανοχής του κοινού και μετά θα γίνει η τελική αξιολόγηση για τα σπουδαία που είναι το πρωτάθλημα.

Έπρεπε όμως να γίνει η αρχή. Εδώ που τα λέμε εάν κάποιος διαιτητής δεν διευθύνει ποτέ ντέρμπι απλούστατα δεν θα γίνει ποτέ κανονικός διαιτητής. Θα τρέφει το φυλλοκάρδι του.

Θα μου πείτε τώρα μπορεί να τρέμει το φυλλοκάρδι του κόσμου. Είναι αυτό με την υγεία του μωρού που λέγαμε και στην αρχή. Δεν γίνεται όμως διαφορετικά. Ας πάνε τώρα στον... παιδίατρο και μετά βλέπουμε!