Με κυριαρχική εμφάνιση η Ζανκτ Πάουλι άλωσε την έδρα του μισητού Αμβούργου (0-2), πανηγυρίζοντας μια τεράστια νίκη στο ντέρμπι του γερμανικού Βορρά.

Μια εβδομάδα μετά το χορταστικό 3-3 κόντρα στην Ντόρτμουντ, Ζανκτ Πάουλι του Μανώλη Σάλιακα (μπήκε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο), έδειξε και κόντρα στον Αμβούργο ικανή να κάνει μεγάλες ζημιές φέτος στην Bundesliga.

Το μεγάλο ντέρμπι του γερμανικού Βορρά επέστρεψε σε επίπεδο Bundesliga μετά από 14 ολόκληρα χρόνια, με την Ζανκτ Πάουλι να πατάει καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο στο πρώτο ημίχρονο, στην έδρα του Αμβούργου.

Οι φιλοξενούμενοι, μάλιστα άνοιξαν το σκορ με τον Τζβιγκάλα στο 19ο λεπτό βάζοντας «φωτιά» στην γωνία που φιλοξένησε τους οπαδούς της Ζανκτ Πάουλι στο Βόλκσπαρκστάντιον, με το Αμβούργο να έχει παθητικό ρόλο στο πρώτο 45λεπτο.

Η Ζανκτ Πάουλι, μάλιστα στο 41ο λεπτό έχασε ανεπανάληπτη ευκαιρία για να πάει με προβάδισμα δύο τερμάτων στο ημίχρονο, με τον Λάνγκ να βγάζει μόνο του απέναντι στον Φερνάντες τον Σινάνι, όμως το πλασέ του τελευταίου πέρασε δίπλα από τα δοκάρια!

To VAR έσωσε την Ζανκτ Πάουλι

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με γκολ από τα... αποδυτήρια για το Αμβούργο, αφού στο 48ο λεπτό μετά από αδράνεια της άμυνας ο Κενινγκσντόφερ έφυγε στην πλάτη της άμυνας, πλάσαρε ψύχραιμα τον Βασίλι και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Μετά από εξέταση του VAR, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι ο επιθετικός των γηπεδούχων έφυγε από θέση οφσάιντ και ο διαιτητής της αναμέτρησης ακύρωσε το γκολ, «γλιτώνοντας» την Ζανκτ Πάουλι.

Οι φιλοξενούμενοι αφού απορρόφησαν την όποια πίεση άσκησε το Αμβούργο στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, έβγαλαν αντίδραση και πήραν σαφές προβάδισμα νίκης στο 59ο λεπτό, με τον Χουντόντζι.

Λίγα λεπτά μετά την είσοδο του Μανώλη Σάλιακα στον αγωνιστικό χώρο, ο Φουτζίτα με υπέροχη κάθετη έβγαλε τον Χουντόντζι στην πλάτη της άμυνας, με τον επιθετικό της Ζανκτ Πάουλι να νικάει τον αντίπαλο τερματοφύλακα «γράφοντας» το 0-2.

Ολοκλήρωσε το ματς με δέκα παίκτες το Αμβούργο

Μετά το 0-2 της Ζανκτ Πάουλι ο ρυθμός του αγώνα έπεσε αισθητά, με τους φιλοξενούμενους έχοντας σαφές προβάδισμα νίκης να οπισθοχωρούν, ψάχνοντας κυρίως επιθετικές ενέργειες από αντεπιθέσεις.

Τα πράγματα έγιναν ακόμη χειρότερα για το Αμβούργο στο 78ο λεπτό, αφού ο Γκοτσολεσβίλι αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κάρτα και άφησε την ομάδα του με δέκα παίκτες στον αγωνιστικό χώρο.

Με το αριθμητικό πλεονέκτημα η Ζανκτ Πάουλι πήρε τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης στα εναπομείναντα λεπτά, έχασε ευκαιρίες για να σκοράρει και άλλο γκολ, με το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή να την βρίσκει μεγάλη νικήτρια του ντέρμπι.

Οι συνθέσεις

Αμβούργο: Φερνάντες, Τορουναρίνγκα, Ελφάντι (75' Φίλιπ), Ομάρι, Μούχελμ, Καπάλντο (75' Στάνγκε), Ρέμπεργκ, Γκοτσολεσβίλι, Σαχίτι (56' Πόουλσεν), Λάιεσλιτ (56' Ντομπέ), Κόνινγκσντόφερ (82' Μικελμπενσίς).

Ζανκτ Πάουλι: Βασίλι, Βαχλ, Σμιθ, Τζβιγκάλα (82' Ρίτζκα), Πίρκα (59' Σάλιακας), Σαντς, Φουτζίτα, Όπι, Σινάνι, Χουντόντζι (69' Κάαρς), Λάνγκ (82' Μέτκαλφ).