Σκαστοί από την κλινική!

Η ακριβότερη μεταγραφή των τελευταίων 25 ετών στην Ελλάδα είχε την υποδοχή που της άξιζε από τον διψασμένο κόσμο του ΠΑΟΚ. Γράφει ο Σωτήρης Μήλιος...

Βρες μου οπαδούς που κατακλύζουν το καλοκαίρι τα ελληνικά αεροδρόμια και εγώ θα σου βρω αμέσως οπαδούς που το χειμώνα θα αναθεματίζουν την ώρα και την στιγμή.

Πέρσι -τέτοια εποχή- το Ελευθέριος Βενιζέλος γέμιζε κιτρινόμαυρο χρώμα για να υποδεχθεί έναν πρώην σταρ της Τότεναμ και της Σεβίλλης και έναν πρώην της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Σκάρτα ένα χρόνο μετά, ο πρώτος έκοψε το ποδόσφαιρο και ο δεύτερος είναι σαν να το έκοψε -απλώς… προπονείται.

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού «χάλασαν» τον κόσμο όταν ήρθε ο Μαρσέλο και ο Χάμες Ροντρίγκες, γέμισαν το «Καραϊσκάκης» στην επίσημη παρουσίαση τους, όμως πολύ σύντομα κατάλαβαν ότι με αυτούς, οι ερυθρόλευκοι είχαν μεταμορφωθεί σε ένα reality show και όχι σε ποδοσφαιρική ομάδα.

Μέσες-άκρες, το ίδιο συνέβη και πιο πρόσφατα, με τον Ουίλιαν.

Στο πρόσωπο του Μάικλ Εσιέν, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού πίστεψαν ότι είχαν βρει τον επόμενο Τζιμπρίλ Σισέ, μόνο που σύντομα κατάλαβαν ότι η μηχανή του Γκανέζου είχε ρετάρει από τα πολλά χιλιόμετρα, το όχημα δεν τσουλούσε πια ούτε στην κατηφόρα.

Εδώ, όμως, το πράγμα δείχνει να είναι λιγάκι διαφορετικό. Λίγο έως πολλοί, όλοι οι προηγούμενοι ήρθαν για να κολλήσουν τα τελευταία ένσημα πριν από την σύνταξη.

Η καρτέλα ενσήμων ετούτου εδώ έχει εργασιακές εισφορές μόλις τριών-τεσσάρων ετών. Το κοντέρ έχει γράψει ελάχιστα χιλιόμετρα. Η μηχανή του ίσα που έχει στρώσει. Αναβλύζει αυτή την ερεθιστική μυρωδιά που έχει οτιδήποτε καινούργιο.

Όπως και να το κάνουμε η περίπτωση του είναι λιγάκι διαφορετική.

Ένας άσχετος, ανίδεος, άμαθος με το ελληνικό ποδόσφαιρο, όπως ο διαβόητος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, τουίταρε πιθανώς έκπληκτος, πως ο ΠΑΟΚ μόλις ολοκλήρωσε την μεταγραφή του Χρήστου Ζαφείρη, ο οποίος αποτελεί την ακριβότερη μεταγραφή των 25 ετών στο ελληνικό ποδόσφαιρο!

⚪️⚫️ PAOK are prepared to welcome 22 year old Chrīstos Zafeirīs for medical and signing.



€10m plus €2m add-ons deal from Slavia Prague, most expensive transfer in Greece for last 25 years.



He’ll go back on loan to Slavia till January, so he plays group stages UCL at the club. pic.twitter.com/6mMC1yejn8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2025

Σκεφτείτε το λίγο. Σε όλο αυτό το διάστημα, ομάδες με ιδιόκτητα και πολύ μεγαλύτερα γήπεδα (άρα περισσότερα έσοδα), ομάδες που βγήκαν Champions League και γέμισαν τα ταμεία τους με χοντρά «πακέτα», ομάδες που έκαναν πολύ ακριβότερες πωλήσεις από αυτές του ΠΑΟΚ, επέλεξαν να μην κάνουν μία τέτοια «τρέλα».

Την έκανε ο Ιβάν Σαββίδης κι αμέσως αντιλήφθηκε ότι αυτή του η κίνηση ενεργοποίησε ένστικτα, που μπορεί με την πάροδο των ετών να… «εξημερώθηκαν», αλλά παραμένουν πρωτόγονα σε επίπεδο αγνής αγάπης κι αφοσίωσης.

Μετά από χρόνια, ο κόσμος του ΠΑΟΚ πλημμύρισε το αεροδρόμιο «Μακεδονία» για να καλωσορίσει κάποιον που (με τα σημερινά δεδομένα) θα τον δει με την ασπρόμαυρη φανέλα από του… χρόνου.

Τόσο μεγάλη ανάγκη το είχε, τόσο πολύ ήθελε κάτι μεγάλο από το οποίο θα μπορέσει να πιαστεί.

Οι υποδοχές είναι υπέροχο υλικό για σάιτ, εφημερίδες και social media, μα εννοείται ότι δεν παίζουν μπάλα.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, όμως, η έλευση του Χρήστου Ζαφείρη δημιουργεί έναν ούριο άνεμο ενόψει του επαναληπτικού με την Ριέκα, όπου απαιτείται συστράτευση, ομοβροντία και απόλυτος συγχρονισμός κόσμου - ομάδας. Η προθέρμανση έγινε από την Δευτέρα.

Στο ποδόσφαιρο, πολλές φορές χρειάζεται μία σπίθα, ένας σπινθήρας για να προκαλέσει ανάφλεξη. Ο ΠΑΟΚ ήταν και πάλι σχετικά ληθαργικός στο πρώτο ημίχρονο με την ΑΕΛ, μέχρις ότου ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς έκανε αυτό που ο Δικέφαλος αδυνατούσε να βρει στα τέσσερα πρώτα επίσημα του παιχνίδια.

Πίεσε ψηλά σαν τρελός, «τρομοκράτησε» τον αντίπαλο μπακ, έκλεψε μία μπάλα σε ζώνη για άμεση επίθεση και με τέλεια μεταβίβαση, σημάδεψε το κόψιμο του μετρ των τελειωμάτων Κίριλ Ντεσπόντοφ.

Έκτοτε, ο ΠΑΟΚ σαν να λύθηκε κάπως, το γήπεδο άνοιξε, οι φάσεις έβγαιναν με μεγαλύτερη ευκολία, ο ρυθμός ανέβηκε, τα πνευμόνια άνοιξαν.

Οι ομάδες του καλοκαιριού, αυτό που παίζουν τον Αύγουστο δεν έχει την παραμικρή σχέση με αυτό που θα παίζουν τον χειμώνα. Το μόνο που μετράει είναι να φτάσουν ως εκεί με τις λιγότερες δυνατές απώλειες.

Διότι καλός, σημαντικός, σπουδαίος ο Χρήστος Ζαφείρης, μα ακόμα καλύτερο το να του δοθεί η δυνατότητα να παίξει με την φανέλα του ΠΑΟΚ στο Europa League, με όσο το δυνατόν καλύτερους συμπαίκτες.