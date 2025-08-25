«Πλήγμα» για την Άρσεναλ: Ένας μήνας εκτός ο Σάκα

Δυσάρεστα νέα για την Άρσεναλ, καθώς ο Μπουκάγιο Σάκα θα μείνει εκτός δράσης για 3-4 εβδομάδες λόγω τραυματισμού στον οπίσθιο μηριαίο.

Ο 23χρονος Άγγλος εξτρέμ τραυματίστηκε στην αναμέτρηση με τη Λιντς, όπου πάντως πρόλαβε να σκοράρει το δεύτερο γκολ της ομάδας του στη νίκη με 5-0. Σύμφωνα με τον έγκριτο ρεπόρτερ του BBC, Σάμι Μόκμπελ, η αποχή του από τα γήπεδα θα διαρκέσει σχεδόν έναν μήνα.

Αυτό σημαίνει πως ο Σάκα θα χάσει το μεγάλο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ» (31/8), ενώ δεν θα βρίσκεται ούτε στις επιλογές της εθνικής Αγγλίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι σε Ανδόρα (6/9) και Σερβία (9/9). Παράλληλα, δεν υπολογίζεται για το παιχνίδι της Premier League με τη Νότιγχαμ Φόρεστ (13/9).