Η Μίλαν ηττήθηκε 4-1 από την Τσέλσι, με παίκτη λιγότερο από το 19' στο ντεμπούτο του Μόντριτς.

Η Μίλαν του Μαξ Αλέγκρι γνώρισε βαριά ήττα με 4-1 από την Τσέλσι στο φιλικό προετοιμασίας στο Στάμφορντ Μπριτζ, παίζοντας με παίκτη λιγότερο για περισσότερα από 70 λεπτά μετά την κόκκινη στον Αντρέι Κούμπις στο 19ο λεπτό.

Παράλληλα έγινε το ντεμπούτο του Λούκα Μόντριτς με τη φανέλα της Μίλαν, το οποίο ωστόσο δεν ήταν το καλύτερο δυνατό.

Η Τσέλσι προηγήθηκε πολύ νωρίς με αυτογκόλ του Κούμπις από εκτέλεση φάουλ του Ρις Τζέιμς. Στη συνέχεια, ο Ζοάο Πέδρο έγραψε το 2-0 με κεφαλιά, ενώ ο Λίαμ Ντέλαπ πέτυχε δύο γκολ με πέναλτι στο 67’ και στο 90’. Η Μίλαν μείωσε με τον Σαελεμαέκερς στο 70’, αλλά το παιχνίδι είχε ήδη πάρει ξεκάθαρη τροπή.

Ο Μόντριτς μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο, χωρίς όμως να αλλάξει την εικόνα της ομάδας του. Η Τσέλσι έδειξε καλύτερη εικόνα και πήρε μια άνετη νίκη.