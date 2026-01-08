Η Ρέιντζερς δεν ξεχνάει τον αποθηκευμένο Πένραις

Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ για την ομάδα της Σκωτίας και τον 27χρονο αριστερό μπακ της ΑΕΚ.

Η πρόσφατη είδηση – μέσω σχετικού ρεπορτάζ της «DailyMail» - σύμφωνα με την οποία η Ρέιντζερς κατέθεσε πρόταση ύψους 3,5 εκατ. ευρώ για τον Τζέιμς Πένραις, δεν έπεσε ως…κομήτης, αλλά έχει βάθος και ιστορία.

Το ενδιαφέρον των Σκωτσέζων για τον Πένραις δεν εμφανίστηκε ξαφνικά τον Ιανουάριο του 2026. Οι ίδιοι τον είχαν εντάξει στη μεταγραφική τους λίστα ήδη από πέρυσι, παρακολουθώντας στενά την πορεία του στην ΑΕΚ.

Η κρούση στο μεταγραφικό παζάρι που διανύουμε αποτελεί την πιο σοβαρή κίνηση από πλευράς της σκωτσέζικης ομάδας στην υπόθεση – Πενράις.

Η Ρέιντζερς θεωρεί «έτοιμο» τον 27χρονο αριστερό μπακ για το ρόστερ της και το τωρινό focus αποτελεί αποτέλεσμα εσωτερικών αναλύσεων για την ενίσχυση της άμυνας.

Το αν οι Σκωτσέζοι θα επιχειρήσουν νέα κίνηση τώρα ή το καλοκαίρι, μένει να φανεί.