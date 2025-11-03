Ολοκληρώθηκε η συνάντηση με τον Ερασιτέχνη – Στα χέρια της ΠΑΕ ΠΑΟΚ το μνημόνιο συνεργασίας για τη Νέα Τούμπα

Ολοκληρώθηκε η κρίσιμη συνάντηση μεταξύ ΠΑΕ ΠΑΟΚ και Ερασιτέχνη, με το μνημόνιο συνεργασίας για το πρότζεκτ της Νέας Τούμπας να περνά πλέον στην πλευρά της ΠΑΕ.

Στις 16:00 το απόγευμα, οι εκπρόσωποι του Α.Σ. ΠΑΟΚ – οι κ.κ. Πατρίδας, Καπετανάκης και Νικολαΐδης – μετέβησαν στα γραφεία της Τούμπας, συνοδευόμενοι από τη νομική σύμβουλο του συλλόγου, κα. Γιαννακοπούλου.

Εκεί πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνάντηση με τους ανθρώπους της ΠΑΕ, προκειμένου να γίνει η παραλαβή και επεξεργασία του μνημονίου.

Επί του παρόντος η ασπρόμαυρη ΠΑΕ δεν θέλησε να κάνει το παραμικρό σχόλιο δεδομένου πως προέχει η μελέτη του κειμένου. Από πλευράς Ερασιτέχνη τοποθετήθηκε η κ. Γιαννακοπούλου, κάνοντας λόγο για «μία εξαιρετική συνάντηση», υπογραμμίζοντας πως: «συζητήσαμε για τα διάφορα θέματα που απασχολούν τις δύο πλευρές, είμαστε μια οικογένεια».

«Θα το επεξεργαστεί η ΠΑΕ και θα έχουμε δεύτερη συνάντηση. Δεν προσδιορίσαμε το πότε, αλλά είπαμε να γίνει σύντομα», ανέφερε στις δηλώσεις της, ενώ σε ερώτηση για το αν είναι αισιόδοξη ότι θα γίνει από τον Ιβάν Σαββίδη η Νέα Τούμπα, απάντησε πως: «Φυσικά και είμαι αισιόδοξη. Είμαι αισιόδοξη ότι θα γίνει η Νέα Τούμπα με τους καλύτερους όρους για τον ΠΑΟΚ. Με τον κ.Σαββίδη, φυσικά, για ποιον λόγο είμαστε εδώ σήμερα; Το έχουμε πει χιλιάδες φορές και το ξαναλέμε, και η παρουσία μας εδώ αυτό συμβολίζει».

Το μέλος της διοίκησης του ΑΣ ΠΑΟΚ, Θανάσης Καπετανάκης, ανέφερε πως: «είχαμε μία άριστη συνεργασία και περιμένουμε το αποτέλεσμα», κλείνοντας το σύντομο σχόλιο του με την ατάκα: «Είμαι αισιόδοξος ότι θα γίνει η Νέα Τούμπα από τον Ιβάν Σαββίδη».