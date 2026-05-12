Διαθέσιμος για το Game 5 o Μπράξτον Κι - Προπονήθηκε με μάσκα, τι είπε ο Μαρτίνεθ για την κατάσταση του (vid)

Όπως όλα δείχνουν ο Μπράξτον Κι αναμένεται να αγωνιστεί κανονικά στο Game 5 της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό (22:00, 13/5), με τον Αμερικανό άσο να συμμετέχει στην προπόνηση με μάσκα. Τι ανέφερε ο Μαρτίνεθ για την κατάσταση του.

Ο Αμερικανός φόργουορντ υπέστη κάταγμα στη μύτη στον αγώνα πρωταθλήματος με την Μπασκόνια την Κυριακή, ωστόσο προπονήθηκε κανονικά την Τρίτη, φορώντας ειδική προστατευτική μάσκα. Ωστόσο ο Μαρτίνεθ σε δηλώσεις του σε ισπανικά Μέσα σημείωσε πως η απόφαση για την συμμετοχή του κόντρα στους «πράσινους» θα αποφασιστεί αύριο, καθώς όπως ανέφερε η μάσκα τον ενοχλεί.

Ο 29χρονος άσος μετρά 9,8 πόντους; (με 65,2% στα δίποντα), 3,8 ριμπάουντ, 1,5 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 20:14 συμμετοχής στα τέσσερα πρώτα ματς της σειράς με τον Παναθηναϊκό, έχοντας σημαντική παρουσία στο παιχνίδι της ισπανικής ομάδας.

Να θυμίσουμε πως εκτός από την αυριανή αναμέτρηση για την Βαλένθια παραμένουν οι τραυματίες Γιόσεπ Πουέρτο και Τσάμπι Λόπεθ-Αροστέγκι.