NBA: Ολόκληρη η σειρά του draft

Η λοταρία του ΝΒΑ ολοκληρώθηκε και έτσι έγινε γνωστή η σειρά με την οποία οι ομάδες θα επιλέξουν παίκτες.

Οι Ουάσινγκτον Ουίζαρντς ήταν οι μεγάλοι νικητές της λοταρίας του ΝΒΑ, καθώς πήραν το νούμερο ένα pick του draft. Οι Γιούτα Τζαζ έχουν το δεύτερο, με τους Μέμφις Γκρίζλις και Σικάγο Μπουλς να ακολουθούν και να συμπληρώνουν την πρώτη τετράδα.

Οι Μιλγουόκι Μπακς βρίσκονται στην 10η θέση, ενώ οι Λος Άντζελες Λέικερς έχουν το 25ο pick.

Αναλυτικά όλη η σειρά:

Πρώτος γύρος

1) Ουίζαρντς

2) Τζαζ

3) Γκρίζλις

4) Μπουλς

5) Κλίπερς (από τους Πέισερς)

6) Νετς

7) Κινγκς

8) Χοκς (από τους Πέλικανς)

9) Μάβερικς

10) Μιλγουόκι

11) Ουόριορς

12) Θάντερ (από τους Κλίπερς)

13) Χιτ

14) Χόρνετς

15) Μπουλς (από τους Μπλέιζερς)

16) Σανς (στους Γκρίζλις από τους Μάτζικ)

17) Σίξερς (στους Θάντερ)

18) Μάτζικ (στους Χόρνετς από τους Σανς)

19) Ράπτορς

20) Χοκς (στους Σπερς)

21) Τίμπεργουλβς (στους Πίστονς)

22) Ρόκετς (στους Σίξερς από τους Θάντερ)

23) Καβαλίερς (στους Χοκς)

24) Νικς

25) Λέικερς

26) Νάγκετς

27) Σέλτικς

28) Πίστονς (στους Τίμπεργουλβς)

29) Σπερς (στους Καβαλίερς από τους Χοκς)

30) Θάντερ (στους Μάβερικς από τους Ουίζαρντς και Σίξερς)

Δεύτερος γύρος

31) Νικς (από τους Ουίζαρντς μέσω των Θάντερ και Ρόκετς)

32) Πέισερς (στους Γκρίζλις από τους Μπακς)

33) Νετς

34) Κινγκς

35) Σπερς (από τους Τζαζ μέσω των Τίμπεργουλβς)

36) Κλίπερς (από τους Γκρίζλις μέσω των Χακς και Τζαζ)

37) Θάντερ (από τους Μάβερικς)

38) Μπουλς (από τους Πέλικανς μέσω των Σέλτικς, Πίστονς και Μπλέιζερς)

39) Ρόκετς (από τους Μπουλς μέσω των Ουίζαρντς)

40) Σέλτικς (από τους Μπακς μέσω των Μάτζικ)

41) Χιτ (από τους Ουόριορς μέσω των Χόρνετς, Νικς, Θάντερ και Χοκς)

42) Σπερς (από τους Μπλέιζερς μέσω των Πέλικανς)

43) Νετς (από τους Κλίπερς μέσω των Ρόκετς)

44) Σπερς (από τους Χιτ μέσω των Πέισερς)

45) Κινγκς (από τους Χόρνετς μέσω των Σπερς, Χοκς και Νικς)

46) Μάτζικ

47) Σανς (από τους Σίξερς μέσω των Ρόκετς και Θάντερ)

48) Μάβερικς (από τους Σανς μέσω των Ουίζαρντς)

49) Νάγκετς (από τους Χοκς μέσω των Νετς και Ουόριορς)

50) Ράπτορς

51) Ουίζαρντς (από τους Τίμπεργουλβς μέσω των Πίστονς και Νικς)

52) Κλίπερς (από τους Καβαλίερς)

53) Ρόκετς

54) Ουόριορς (από τους Λέικερς μέσω των Ράπτορς, Χιτ και Καβαλίερς)

55) Νικς

56) Μπουλς (από τους Νάγκετς μέσω των Τίμπεργουλβς, Σανς, Χόρνετς και Σανς)

57) Χοκς (από τους Σέλτικς)

58) Πέλικανς (από τους Πίστονς μέσω των Νικς, Νετς, Σανς, Μάτζικ και Κλίπερς)

59) Τίμπεργουλβς (από τους Σπερς μέσω των Πέισερς)

60) Ουίζαρντς (από τους Θάντερ μέσω των Σπερς και Χιτ)