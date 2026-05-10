Κολοσσός: Σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το Game 2 κόντρα στον Ολυμπιακό

Η ΚΑΕ Κολοσσός Ρόδου έβγαλε σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για τον δεύτερο αγώνα των playoffs της Stoiximan GBL απέναντι στον Ολυμπιακό (16/05, 16:15).

Ο Κολοσσός κατάφερε και μπήκε στην οκτάδα της GBL την τελευταία αγωνιστική νικώντας την Καρδίτσα στην Ρόδο, και τερμάτισε όγδοος στην βαθμολογία, εξασφαλίζοντας την είσοδό του στα playoffs. Εκεί θα αντιμετωπίσει τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό.

Η ΚΑΕ με ανακοίνωσή της ενημέρωσε τον κόσμο της ομάδας πως ξεκινά η πώληση των εισιτηρίων, για τον δεύτερο αγώνα που θα πραγματοποιηθεί στην Ρόδο στις 16/05, 16:15 το απόγευμα, μια εβδομάδα πριν το Final-4 της Αθήνας, εκεί όπου θα βρίσκονται οι «ερυθρόλευκοι».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Κολοσσού:

Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection ανακοινώνει την έναρξη της πώλησης των εισιτηρίων για το Game 2 των Play Offs της Stoiximan GBL με τον Ολυμπιακό.

ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Σάββατο 16 Μαΐου – 16:15

Τιμή εισιτηρίων: 40€

Παιδικό εισιτήριο (Γεννημένοι από το 2011 έως το 2019): 15€

Για την αγορά του κάθε εισιτηρίου, είναι απαραίτητη η καταχώρηση του αριθμού ΑΜΚΑ ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής.

Ενημερώνουμε ότι υπάρχει δυνατότητα online αγοράς και για παιδικά εισιτήρια, επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο και εισάγοντας τον σωστό ΑΜΚΑ.

ΣΗΜ: Τα παιδικά εισιτήρια θα διατίθενται Online έως τις 22:00 το βράδυ της Παρασκευής 15/5