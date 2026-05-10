Η Μακάμπι Τελ Αβίβ, σύμφωνα με δημοσίευμα του εξωτερικού, κατέθεσε πρόταση στον Κεβάριους Χέις.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ σχεδιάζει ήδη το ρόστερ της για την επόμενη σεζόν και θέλει να προσθέσει στο δυναμικό της τον Κεβάριους Χέις.

Όπως αναφέρει το «ONE», η ισραηλινή ομάδα έχει ήδη καταθέσει πρόταση στον σέντρ, ο οποίος φέτος με την φανέλα της Μονακό στην Euroleague μέτρησε 6,3 πόντους, 3,4 ριμπάουντ, 0,6 ασίστ, 0,7 κλεψίματα, 0,8 μπλοκ και 7,2 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης σε 40 ματς και 17:25 λεπτά στο παρκέ.

Θυμίζουμε πως και η Φενερμπαχτσέ ενδιαφέρεται για την απόκτησή του και σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο έχει φτάσει σε συμφωνία με τον παίκτη.