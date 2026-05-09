Οι οπαδοί της Ζαλγκίρις έβλεπαν το Παναθηναϊκός-Βαλένθια στη βροχή! (vid)

Οι φίλοι της Ζαλγκρίρις παρά την πικρία του αποκλεισμού από την Φενέρμπαχτσε, κάθισαν μέσα στην βροχή για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια.

Η Ζαλγκίρις έμεινε εκτός από το Final Four της Αθήνας, αφού στο Game 4 της σειράς με την Φενέρμπαχτσε ηττήθηκε με 90-94 και οι Τούρκοι πήραν την πρόκριση, κάνοντας το 3-1.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, μάλιστα καταγράφηκε ένα ιδιαίτερο σκηνικό, αφού αρκετοί φίλαθλοι της Ζαλγκίρις, παρά την πικρία του αποκλεισμού, κάθισαν μέσα στην βροχή να παρακολουθήσουν το Game 4 του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια σε γιγαντοοθόνη.