Οι οπαδοί της Ζαλγκίρις έβλεπαν το Παναθηναϊκός-Βαλένθια στη βροχή! (vid)

Η Ζαλγκίρις έμεινε εκτός από το Final Four της Αθήνας, αφού στο Game 4 της σειράς με την Φενέρμπαχτσε ηττήθηκε με 90-94 και οι Τούρκοι πήραν την πρόκριση, κάνοντας το 3-1.
Μετά το τέλος της αναμέτρησης, μάλιστα καταγράφηκε ένα ιδιαίτερο σκηνικό, αφού αρκετοί φίλαθλοι της Ζαλγκίρις, παρά την πικρία του αποκλεισμού, κάθισαν μέσα στην βροχή να παρακολουθήσουν το Game 4 του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια σε γιγαντοοθόνη.
Basketball culture in Kaunas: even after the playoff exit and despite the rain, fans were watching Game 4 of Panathinaikos vs. Valencia 🏀🇱🇹 pic.twitter.com/SvA4LY9sRj— BasketNews (@BasketNews_com) May 8, 2026