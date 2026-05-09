«Η Βαλένθια θα παίξει με την U22 κόντρα στην Μπασκόνια - Προτεραιότητα το Game 5 με Παναθηναϊκό»!

Δημοσίευμα από την Ισπανία, αναφέρει ότι η Βαλένθια θα αγωνιστεί με την U22 κόντρα στην Μπασκόνια την Κυριακή, δίνοντας προτεραιότητα στο Game 5 με τον Παναθηναϊκό!

Συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα «Deportes COPE Valencia», αναφέρει ότι οι «νυχτερίδες» έχουν την πρόθεση να αγωνιστούν με καλαθοσφαιριστές από την U22 και Juniors στο ματς με την Μπασκόνια την Κυριακή.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα η Βαλένθια δίνει προτεραιότητα στο Game 5 με τον Παναθηναϊκό για τα playoffs της Euroleague, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 13 Μαΐου, με τους Ισπανούς να κατηγορούν και την ACB.

Οι «νυχτερίδες» θεωρούν unfair την κίνηση της ACB να ορίσει το ματς με την Μπασκόνια την Κυριακή και αν δεν υπάρξει αναβολή του αγώνα θα κατεβάσει στο ματς τα... δεύτερα.