«Αυξάνεται κατά 30% το μπάτζετ της Χάποελ - Ποιοι παραμένουν, τι γίνεται με Ιτούδη»

Δημοσίευμα από το Ισραήλ κάνει εκτενή αναφορά στην επόμενη μέρα της Χάποελ Τελ Αβίβ, στον οικονομικό της προϋπολογισμό και στο μέλλον των παικτών και του προπονητή, Δημήτρη Ιτούδη.

Όπως σημειώθηκε στο Sports Channel και σημειώνει και το Sport5, η διοίκηση πήρε την απόφαση να υπάρχει επί της ουσίας μία ομάδα με βάθος στον πάγκο και όχι επί της ουσίας δύο ομάδες, όπως συνέβαινε στη φετινή χρονιά.

Παράλληλα αποκαλύφθηκε πως θα αυξηθεί ο προϋπολογισμός της ομάδας κατά περίπου 30%. Κάτι που σημαίνει πως τα 58,5 εκατομμύρια ευρώ, όπως υπολογίζονται όλα τα έξοδα του συλλόγου και όχι μόνο το αγωνιστικό μπάτζετ, θα γίνουν περίπου 76. Όσον αφορά το αγωνιστικό μπάτζετ, αυτό είναι πιθανό να πάει από τα 20 εκατ. στα 25, πλησιάζοντας έτσι τα νούμερα των Παναθηναϊκού και Oλυμπιακού.

Σχετικά με το μέλλον των παικτών, αλλά και του Δημήτρη Ιτούδη, γίνεται επίσης μία εκτίμηση βάσει συμβολαίων και όχι μόνο. Ο Έλληνας προπονητής, όπως επισημαίνεται στο ρεπορτάζ του ισραηλινού Μέσου, έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και αναμένεται να παραμείνει.

Περνώντας στους παίκτες οι Ντάνιελ Οτούρου και Ις Ουέινράιτ έχουν συμφωνήσει για νέο συμβόλαιο με την ομάδα. Αντίστοιχα μέλη της Χάποελ αναμένεται να είναι τη νέα σεζόν και οι Ελάιζα Μπράιαντ, Αντόνιο Μπλέικνι, Κόλιν Μάλκολμ, Τάι Οντιάσε, αλλά και ο Τάιλερ Ένις, ο οποίος υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα τον Ιανουάριο, χάνοντας όλη τη φετινή σεζόν. Αντίθετα, με ερωτηματικό ντύνονται για διαφορετικούς λόγου οι Βασίλιε Μίτσιτς (έχει συμβόλαιο ως το 2028), Κρις Τζόουνς, Τζόναθαν Μότλεϊ, Λέβι Ράντολφ, Γιαμ Μάνταρ, Οζ Μπλέιζερ.