Οι Πίστονς «λύγισαν» τους Καβαλίερς για το 2-0 στη σειρά

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς διατήρησαν το πλεονέκτημα της έδρας τους, επικρατώντας των Κλίβελαντ Καβαλίερς με 107-97 στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς των ημιτελικών της Ανατολής.

Οι γηπεδούχοι πήραν από την αρχή τα ηνία της αναμέτρησης και προηγήθηκαν με 25-18 στην λήξη της πρώτης περιόδου, ενώ με επί μέρους 29-25 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, έκλεισαν το ημίχρονο έχοντας προβάδισμα 11 πόντων (54-43).

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο οι Καβαλίερς επιχείρησαν την αντεπίθεσή τους, έτρεξαν επί μέρους 25-32 και μείωσαν την διαφορά στους τέσσερις πόντους (79-75), μετατρέποντας το τέταρτο δωδεκάλεπτο σε θρίλερ.

Οι φιλοξενούμενοι πίεσαν αρκετά τους Πίστονς, όμως οι γηπεδούχοι άντεξαν και στο φινάλε βρήκαν λύσεις στην επίθεση και έφτασαν σε μια μεγάλη νίκη, που τους δίνει σαφέστατο προβάδισμα πρόκρισης στους τελικούς της Ανατολής.

Ο Kέιντ Κάνινγχαμ με 25 πόντους, 4 ριμπάουντ και 10 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Ντιτρόιτ Πίστονς, ενώ για τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, ξεχώρισε ο Ντόνοβαν Μίτσελ με 31 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

