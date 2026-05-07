Τέλος η σειρά για τον Πουέρτο, «θα μείνει 1-2 εβδομάδες εκτός» αποκάλυψε ο Μαρτίνεθ

Ο Τζόσεπ Πουέρτο τραυματίστηκε στο Game 3 της σειράς με τον Παναθηναϊκό Aktor και θα απουσιάσει τόσο από το 4ο παιχνίδι, όσο και από το 5ο, αν υπάρξει.

Με επίσημη ενημέρωσή της η ισπανική ομάδα σημείωσε χαρακτηριστικά πως ο Πουέρτο «είναι απίθανο να συμμετάσχει στο τέταρτο παιχνίδι μετά τον τραυματισμό του στον αριστερό αστράγαλο».

Υπενθυμίζεται πως ο Ισπανός γκαρντ γύρισε το πόδι του στη διάρκεια του δευτέρου δεκαλέπτου στο Game 3 της σειράς στο ΟΑΚΑ και δεν μπόρεσε να συνεχίσει στο παιχνίδι, ενώ σήμερα εμφανίστηκε να κυκλοφορεί με πατερίτσες στο ξενοδοχείο που έχει καταλύσει η Βαλένθια.

Μάλιστα, ο Πέδρο Μαρτίνεθ ανέφερε: «Ο Πουέρτο θα λείψει για τουλάχιστον μία εβδομάδα. Περπατάει κανονικά τώρα, αλλά θα αναγκαστεί να μείνει εκτός για μία - δύο εβδομάδες».

Δεδομένη πάντως είναι η απουσία του Τσάβι Λόπεζ - Αροστέγκι, ο οποίος βρίσκεται εκτός δράσης τουλάχιστον έναν μήνα.