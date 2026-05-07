H Βαλένθια προβάλει το Game 4 με τον Παναθηναϊκό σε ειδική αίθουσα στη Roig Arena 

Η διοίκηση της ισπανικής ομάδας ανακοίνωσε πως το τέταρτο παιχνίδι της σειράς με τον Παναθηναϊκό, που θα φιλοξενηθεί ξανά στο ΟΑΚΑ (8/5, 21:15), θα προβληθεί σε ειδική αίθουσα στο γήπεδο της Βαλένθια, με την είσοδο να είναι ελεύθερη για τον κόσμο.
Μάλιστα έκανε κάλεσμα στους φιλάθλους, ενημερώνοντας πως η είσοδος στην αίθουσα θα ξεκινήσει μία ώρα πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης. Να σημειωθεί πως πρόκειται για μια αίθουσα χωρητικότητας 750 καθήμενων ή έως και 2.000 ορθίων, με το παιχνίδι να προβάλλεται σε γιγαντοοθόνη.
ANNOUNCE: Cambio guapo para mañana viernes 🧡— Valencia Basket Club (@valenciabasket) May 7, 2026
¡El visionado del cuarto partido será en el Auditorio @RoigArena! 🔥
⌚ Apertura a las 19:15h
📍 Entrada por la bajada junto a la tienda
🎟️ Acceso gratuito hasta llenar el aforo
🍻 Tendremos servicio de barra
🏀 El partido comienza… pic.twitter.com/1i3fWPmdSo