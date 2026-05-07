H Βαλένθια προβάλει το Game 4 με τον Παναθηναϊκό σε ειδική αίθουσα στη Roig Arena 

Την απόφαση να προβάλλει το Game 4 των Euroleague playoffs κόντρα στον Παναθηναϊκό σε ειδική αίθουσα στη Roig Arena πήρε η Βαλένθια.

Η διοίκηση της ισπανικής ομάδας ανακοίνωσε πως το τέταρτο παιχνίδι της σειράς με τον Παναθηναϊκό, που θα φιλοξενηθεί ξανά στο ΟΑΚΑ (8/5, 21:15), θα προβληθεί σε ειδική αίθουσα στο γήπεδο της Βαλένθια, με την είσοδο να είναι ελεύθερη για τον κόσμο.

Μάλιστα έκανε κάλεσμα στους φιλάθλους, ενημερώνοντας πως η είσοδος στην αίθουσα θα ξεκινήσει μία ώρα πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης. Να σημειωθεί πως πρόκειται για μια αίθουσα χωρητικότητας 750 καθήμενων ή έως και 2.000 ορθίων, με το παιχνίδι να προβάλλεται σε γιγαντοοθόνη.