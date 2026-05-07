Απάντηση Μπράουν σε ΜακΓκρέιντι: «Θα μπορούσα να παίξω στην Βοστώνη για άλλα 10 χρόνια»

Ο Τρέισι ΜακΓκρέιντι άφησε υπόνοιες πως ο Τζέιλεν Μπράουν είναι απογοητευμένος με τον οργανισμό των Σέλτικς μετά τον αποκλεισμό τους από την Φιλαδέλφεια στα Playoffs, με τον δεύτερο να του απαντά.

Ο Τζέιλεν Μπράουν ξεκαθάρισε τις προθέσεις του σε ότι έχει να κάνει με το μέλλον του στους Σέλτικς αλλά και τα αισθήματά του προς τον οργανισμό, λέγοντας δείχνοντας πόσο αφοσιωμένος αλλά και δεμένος είναι με την ομάδα της Βοστώνης. Με αυτόν τον τρόπο απάντησε έμμεσα στον Τρέισι ΜακΓκρέιντι ο οποίος μετά τον αποκλεισμό από τους Σίξερς, άφησε υπονοούμενα για απογοήτευση του Μπράουν με την ομάδα.

Ο «JB» δήλωσε: «Εγώ και ο Μπραντ έχουμε μια εξαιρετική σχέση. Αγαπώ τη Βοστώνη. Και αν ήταν στο χέρι μου, θα μπορούσα να παίξω στη Βοστώνη για τα επόμενα 10 χρόνια», αναφερόμενος στον πρόεδρο των Σέλτικς, Μπραντ Στίβενς.

Ο σταρ των Σέλτικς, δικαιούται διετούς επέκταση συμβολαίου έναντι 141,9 εκατομμυρίων δολαρίων τον ερχόμενο Ιούλιο.