Σάκοτα: «Ετοιμάζεται νέο συμβόλαιο με την ΑΕΚ, όταν σταματήσω θα βρω άλλον ρόλο»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα σε δηλώσεις του μίλησε για το Final Four, την πορεία του στην ΑΕΚ κι αποκάλυψε πως είναι κοντά σε νέο συμβόλαιο με την Ένωση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο « Μeridian Sport»:

Για τους Σέρβους βοηθούς του: «Αυτός που φτιάχνει το βίντεο, που προετοιμάζει την άμυνα και την επίθεση, πρέπει επίσης να το δείχνει στην προπόνηση. Όλα έχουν επαληθευτεί. Ο μόνος τρόπος για να προοδεύσουν οι προπονητές είναι αν έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν και να δείξουν. Όλα τα άλλα είναι δικά μου. Στο παιχνίδι, ξέρεις τη σειρά και πώς να συνεργάζεσαι. Στην προπόνηση, ο καθένας έχει το δικό του πράγμα. Δεν είμαι πια στα 30 και 40 μου. Χρειάζομαι βοήθεια και εξοικονόμηση ενέργειας για το τέλος της ιστορίας - και αυτό είναι το παιχνίδι».

Για το πως γνωρίζουν οι προπονητές ότι έρχεται η ώρα της αλλαγής: «Πέρυσι έφερα τον Ιταλό προπονητή επίτηδες, όχι μόνο επειδή είναι καλός προπονητής, αλλά επειδή υπήρχε και ο Μίλος, ο γιος μου, που ήταν αρχάριος σε αυτό το επίπεδο. Υιοθέτησε τα πάντα και τώρα ανέλαβε αυτόν τον ρόλο. Στη συνέχεια φέραμε τον Στιβ (Μίγιοβιτς), έναν προπονητή που έφερε ένα σοβαρό αποτέλεσμα, και η ομοσπονδία μου είπε τα καλύτερα γι' αυτόν, οπότε δεν υπήρχε καμία αμφιβολία. Τα πάει πολύ καλά, χρειάζεται και χώρο. Άλλωστε, αυτοί οι προπονητές πρέπει να ελέγχουν τον εαυτό σου σε υψηλότερο επίπεδο και ως πρώτος. Είναι χαρά μου.

Μου αρέσει επίσης να βλέπω παίκτες να μεγαλώνουν. Εδώ, τώρα ο Κρις Σίλβα έχει περάσει το ίδιο πράγμα με τον Κέβιν Πάντερ, τον Σκότι Ουίλμπεκιν πριν από αυτόν. Όταν ανακαλύπτεις κάποιον και τον βλέπεις να προχωράει μπροστά».

Για τον Τζέιμς Νάναλι: «Δεν χρειάζεται να τον διδάξεις, απλώς δώσε του την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Για τον Τζέιμς, είναι το τέλος του παιχνιδιού, οι στιγμές "clutch". Ήταν πάντα ο καλύτερος σε αυτές τις στιγμές. Κανονικά, είναι η ηλικία, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα συμβαίνει πάντα, αλλά αυτό περιμένουμε από αυτόν. Έχει κρατήσει το σώμα του παρόλο που δεν έχει παίξει για ένα χρόνο. Είναι σε πολύ καλή φόρμα».

Για τους σημαντικούς παίκτες που είχε η ΑΕΚ και γενικότερα: «Ο Πάντερ ήταν ένας πολύ σημαντικός παίκτης. Και ο Ντούσαν (ο Σάκοτα, ο γιος του). Ήταν ο παίκτης που είχε το καλύτερο ποσοστό σουτ στο τελευταίο μέρος. Υπήρχαν πολλοί από αυτούς που ήταν έτοιμοι να πάρουν την μπάλα σε καθοριστικές στιγμές. Νωρίτερα, παρόλο που ήταν πολύ νέος και με διαφορετικό ρόλο από ό,τι αργότερα στην καριέρα του, ήταν ο Πέτζα Στογιάκοβιτς. Και φυσικά ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Υπήρχαν πολλοί από αυτούς, αλλά μου περνούν από το μυαλό αυτοί οι τελευταίοι».

Για το μυστικό του Final Four: «Είναι σημαντικό, αλλά αν το έχουν στον χαρακτήρα τους, όλα είναι πιο εύκολα».

Για το πόσο σημαντικό είναι για έναν προπονητή να έχει την στήριξη της ομάδας: «Όταν το νιώθεις, τότε ξέρεις ότι μπορείς να χτίσεις. Μπορείς να σχεδιάσεις. Νωρίτερα στην καριέρα σου - όχι μόνο εγώ, αλλά και όλοι οι άλλοι προπονητές - έδωσες μια γυμνή μάχη για την επιβίωση, ότι είσαι στην αγορά, ότι σε εκτιμούν. Αλλά, καμία εγγύηση για περισσότερο από ένα ή δύο χρόνια. Είναι πολύ πιο απλό για μένα τώρα, επειδή ο ρόλος μου μετά την προπονητική θα είναι αθλητικός διευθυντής. Έτσι, θα συνεχίσουμε να διαμορφώνουμε την πολιτική του συλλόγου.»

Για το μέλλον του: «Τώρα ετοιμάζεται μια πρόταση για νέο συμβόλαιο. H επιλογή είναι ότι όταν σταματήσω, θα βρω έναν προπονητή και μετά θα συνεχίσω σε άλλο ρόλο».

Για το πως επέστρεψε στην ΑΕΚ: «Εκείνη την εποχή δεν ήμουν έτοιμος για κάτι τέτοιο. Έφυγα, αλλά μετά από τέσσερα χρόνια επέστρεψα όταν ο πρόεδρος επέμεινε. Τον ρώτησα απλώς: "Ποια είναι τα επιχειρήματά σου"; Μου είπε: "Πάρε τα κλειδιά του συλλόγου και σχεδίασε όπως νομίζεις". Συνειδητοποίησα ότι περισσότερο από ποτέ δίνει χώρο για δημιουργία».

Για το NBA Europe: «Είναι πολύ σημαντικό. Και φέτος, πιέσαμε για να πετύχουμε ένα καλό αποτέλεσμα ώστε να είμαστε εκεί την επόμενη σεζόν, κάτι που θα είναι κρίσιμο. Τι θα συμβεί στο τέλος - δεν το ξέρουμε. Αν τυχόν τοποθετηθούμε σε αυτό το πρωτάθλημα, όλα αλλάζουν. Πρώτα απ 'όλα, αλλάζει ο προϋπολογισμός. Τώρα έχουμε έναν προϋπολογισμό για το BCL και δεν υπάρχει πραγματικά λόγος να χρειαζόμαστε περισσότερο. Σε περίπτωση που τοποθετηθούμε σε αυτό το νέο πρωτάθλημα, ο προϋπολογισμός θα είναι 4-5 φορές μεγαλύτερος. Και τότε θα είμαστε κάτι παραπάνω από ανταγωνιστικοί για να παίξουμε με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό».