Ντόντσιτς: «Είναι πολύ απογοητευτικό, το μόνο που θέλω είναι να παίζω»

Ο σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς, έσπασε τη σιωπή του σχετικά με τη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο που τον έχει αφήσει εκτός δράσης από τις αρχές Απριλίου.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο ξενοδοχείο της ομάδας στην Οκλαχόμα, δήλωσε πως δεν γνωρίζει ακόμη πότε θα μπορέσει να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση για να βοηθήσει τους Λέικερς στη σειρά με τους Θάντερ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Λούκα Ντόντσιτς:

«Είναι πολύ απογοητευτικό. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος καταλαβαίνει πόσο απογοητευτικό είναι. Το μόνο που θέλω είναι να παίζω μπάσκετ, ειδικά αυτή την περίοδο. Είναι η καλύτερη περίοδος για να παίζεις μπάσκετ. Είναι πολύ δύσκολο να βλέπω τι κάνει η ομάδα μου. Είμαι πολύ περήφανος για αυτούς. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να κάθομαι και απλώς να τους παρακολουθώ.

Την ημέρα που έκανα τη μαγνητική για τον οπίσθιο μηριαίο, ο γιατρός μου είπε από την αρχή οκτώ εβδομάδες αποθεραπείας. Κάνω ό,τι μπορώ στη διαδικασία και πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Αλλά από την αρχή μου είχε πει οκτώ εβδομάδες. Κάνω ό,τι μπορώ. Κάθε μέρα κάνω αυτά που πρέπει. Προφανώς αποθεραπεία, τώρα δουλεύω... Πηγαίνω μέρα με τη μέρα και νιώθω καλύτερα καθημερινά.

«Είναι δύσκολη περίπτωση για μένα, γιατί στο παρελθόν επέστρεψα πολύ νωρίς από τραυματισμούς και δεν είχε καλό αποτέλεσμα. Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός και κάνω τα πάντα για να επιστρέψω. Όλες τις θεραπείες, τον υπερβαρικό θάλαμο, τα παγωμένα μπάνια, τα πάντα. Αλλά είναι πολύ διαφορετικό από άλλους τραυματισμούς που είχα στο παρελθόν»