Μοντέρο και Τέιλορ ενόψει Game 4: «Με την ίδια ενέργεια και αυτοπεποίθηση»

Ζαν Μοντέρο και Κάμερον Τέιλορ ήταν οι πρώτοι σκόρερ της Βαλένθια στη νίκη επί του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ, όπου και μείωσε τη σειρά σε 2-1.

Ο Μοντέρο (16π., 9ασ.) είπε αρχικά στη Euroleague Tv: «Ήταν ένα ματς με φοβερή ένταση. Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι, να κρατήσουμε την ίδια ενέργεια και να είμαστε ανταγωνιστικοί. Έτσι παίζουμε, πιέζουμε, τρέχουμε στο transition, αυτό ξέρουμε να κάνουμε και αυτό θέλουμε να κάνουμε».

Με τη σειρά του ο Τέιλορ (14π.) σημείωσε: «Νομίζω τα πήγαμε καλά και στα τρία παιχνίδια. Τώρα ήταν διαφορετικά, είχαμε εμείς την τελευταία κατοχή. Είχαμε αυτοπεποίθηση και θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Ολος ο κόσμος ξέρει πως θέλουμε να παίξουμε, δεν είναι μυστικό. Παίζουμε γρήγορα, με έντονο ρυθμό και αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε να πρεσβεύουμε».