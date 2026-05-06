Ο Γιάνκοβιτς έκλεισε απόψε την καριέρα του! (vid)

Φινάλε στην αγωνιστική του καριέρα έβαλε απόψε ο Βλάντο Γιάνκοβιτς.

Μετά την ήττα του Περιστερίου από τον ΠΑΟΚ και τον αποκλεισμό στην προημιτελική φάση της Stoiximan GBL, γνωστοποιήθηκε η απόφαση του Γιάνκοβιτς να αποσυρθεί από την ενεργό δράση στα 36 του.

Μετά από 19 χρόνια και μία διαδρομή που πέρασε από Πανιώνιο, Μέγκα, Παναθηναϊκό, Βαλένθια, Άρη, Ανδόρα, Χολαργό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Καρδίτσα και κατέληξε στο Περιστέρι, ο αρχηγός της ομάδας του Βασίλη Ξανθόπουλου ανακοίνωσε την αποχώρησή του.

Ο Γιάνκοβιτς έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα Ελλάδας με τον Παναθηναϊκό (2014) και τέσσερις φορές το Κύπελλο, τρεις με τους πράσινους (2014-16) και μία με την ΑΕΚ (2020).

Η ανάρτηση του Περιστερίου αναφέρει:

«Δεν είναι εύκολο να γράψεις το τέλος… όταν μιλάς για έναν αρχηγό.

Ο Γιάνκοβιτς δεν αποχαιρέτησε απλώς το μπάσκετ.

Έκλεισε ένα κεφάλαιο γεμάτο πάθος, ιδρώτα, ηγεσία και καρδιά.

Στα 36 του, διάλεξε τη στιγμή μόνος του. Με το κεφάλι ψηλά.

Αμέσως μετά τη μάχη με τον ΠΑΟΚ, εκεί που έδωσε τα πάντα για ακόμη μία φορά, γύρισε προς τον κόσμο… και πήρε πίσω κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα χειροκρότημα: την αγάπη μιας ολόκληρης εξέδρας.

Η αποθέωση δεν ήταν για ένα παιχνίδι.

Ήταν για μια καριέρα.

Και κάπου εκεί, μακριά από τα φώτα…

Στα αποδυτήρια, δεν υπήρχαν λόγια.

Μόνο αγκαλιές. Μόνο βλέμματα. Μόνο σεβασμός.

Γιατί κάποιοι παίκτες δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά.

Αφήνουν κομμάτι τους στο παρκέ… και στις καρδιές.

Αρχηγέ, σε ευχαριστούμε».