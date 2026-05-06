Ποια εταιρία «καπάρωσε» τα 25 εκατ. του κράτους για ενεργειακή αναβάθμιση του ΣΕΦ - Δεν προσήλθαν οι μεγάλες κατασκευαστικές

Η Πολιτεία μοιράζει 25 εκατομμύρια για την ενεργειακή αναβάθμιση του ΣΕΦ και ο διαγωνισμός βρήκε «νικητή». Πόσο χρόνο θα χρειαστεί το έργο, γιατί δεν πήραν μέρος οι μεγάλες κατασκευαστικές.

Μια προσφορά κατατέθηκε για τον διαγωνισμό αναφορικά με την ενεργειακή αναβάθμιση του ΣΕΦ. Ο τεχνικός όμιλος που συμμετείχε είναι η ΤΕΚΑΛ, ενώ δεν έδειξαν ενδιαφέρον οι μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες.

Φυσικά, θα πρέπει πρώτα να γίνει αποσφράγιση της προσφοράς και έλεγχος των δικαιολογητικών και των τεχνικών-οικονομικών παραμέτρων. Όταν η αξιολόγηση ολοκληρωθεί επιτυχώς, η σύμβαση θα περάσει για έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο και θα πάει για υπογραφή ώστε να εκκινήσουν οι εργασίες.

Το κονδύλι που έχει εγκριθεί για την ενεργειακή αναβάθμιση του φαληρικού σταδίου είναι στα 25 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Φορέας ανάθεσης και υπολοποίησης είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το ΤΕΕ ενεπλάκη, γιατί πρόκειται για ένα σύνθετο έργο, που απαιτεί σημαντικές παρεμβάσεις, και εκείνο έχει την εμπειρία σε τέτοια πρότζεκτ.

Ο λόγος που δεν έκαναν προσφορά οι μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες της χώρας (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, AKTOR, ΑΒΑΞ, ΜΕΤΚΑ) δεν έχει να κάνει με το έργο αυτό καθαυτό, αλλά με το γεγονός ότι έχουν συσσωρεύσει αθροιστικό ανεκτέλεστο άνω των 18 δισ. κατά συνέπεια δεν είναι εφικτό να «χτυπάνε» κάθε έργο ανά την χώρα.

Η ΤΕΚΑΛ, που έκανε την προσφορά, συνδέεται με την οικογένεια Π. Ψαλτάκου και είναι μια εξειδικευμένη εταιρεία, με παρουσία σε πλήθος υποδομών και τομέων (κτηριακά, λιμενικά, οδικά, ενεργειακά - βιομηχανικά κ.α.). Ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1990 και δραστηριοποιείται στους χώρους της πολιτικής μηχανικής, της μηχανικής, της κατασκευής κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και στην παροχή ποικιλόμορφων υπηρεσιών που άπτονται των τομέων αυτών σε ολόκληρη την χώρα. Έχει αναλάβει έργα, εκτός των άλλων, στα λιμάνια Πειραιά και Θεσσαλονίκης.

Η ενεργειακή αναβάθμιση στο ΣΕΦ

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έχει θέσει ως βασική προϋπόθεση ανάληψης του ΣΕΦ την ολοκλήρωση της ενεργειακής αναβάθμισης του σταδίου. Στη συνέχεια, θα κάνει τα απαραίτητα έργα για την μετατροπή του ΣΕΦ σε μια σύγχρονη μπασκετική αρένα. Το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις στο κέλυφος και στις Η/Μ εγκαταστάσεις του σταδίου με στόχο την αναβάθμιση της ενεργειακής κλάσης του κτιρίου. Επιπλέον, οι παρεμβάσεις αυτές θα αποκαταστήσουν τη φυσική φθορά και γήρανση των υλικών με στόχο να συμβαδίσουν κατά το δυνατό με τα νέα κλιματικά δεδομένα.

Βάσει του αρχικού χρονοδιαγράμματος, θα χρειαστεί περίοδος εντός μήνα για την ολοκλήρωση μελέτης εφαρμογών, οι εργασίες θα διεξάγονται και θα ολοκληρώνονται τμηματικά και συνολικά το έργο θα απαιτήσει περί τους 12 μήνες, με τον έλεγχο και τη δοκιμή των εγκαταστάσεων.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 και συγκεκριμένα το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Με δεδομένο πως το ΣΕΦ μετρά 40 χρόνια ζωής και υπάρχουν πολλά προβλήματα γήρανσης και θερμικών απωλειών, χρειάζεται γενναίο λίφτινγκ στην οροφή, που παρουσιάζει σοβαρά ζητήματα στεγάνωσης, αλλά και αλλαγής των κουφωμάτων, μιας και δεν έχει γίνει καμία σοβαρή παρέμβαση από τότε που κατασκευάστηκε.

