Μπαρτζώκας: «Δεν υπάρχει φαβορί στο Final-Four, ήμασταν η καλύτερη ομάδα όλη την χρονιά»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά την πρόκριση του Ολυμπιακού στο Final-Four τόνισε πως δεν υπάρχουν φαβορί και ότι η ομάδα του ήταν η καλύτερη όλη την χρονιά.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στους «PlayMakers»:

Για το πώς νιώθει για την φετινή σεζόν μέχρι τώρα: «Είμαι ικανοποιημένος. Η χαρά του αποτελέσματος σε ομάδες όπως ο Ολυμπιακός με την πίεση που έχουν εξανεμίζεται σε λίγα λεπτά, μη πω δευτερόλεπτα. Γιατί σκέφτεσαι την επόμενη πρόκληση που είναι μπροστά, η οποία είναι δύσκολη και απαιτητική. Δεν μπορώ να μην δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα μας, σε όλους όσοι βοήθησαν και μιλάμε από ανθρώπους που δεν είναι μπροστά στα φώτα, όπως το σταφ, οι παίκτες, αλλά και το προπονητικό σταφ που ήταν εργατικό και δούλεψε νύχτα μέρα και στους φιλάθλους, οι οποίοι πάντα είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του Ολυμπιακού και μας υποστηρίζουν μέσα, έξω. Είδατε την ανταπόκριση στην φετινή ομάδα αλλά και τα τελευταία χρόνια. Είναι περήφανοι για εμάς».

Για το πέμπτο σερί Final-Four: «Ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να είσαι εδώ, πόσο δυνατές είναι ομάδες σε όλα τα επίπεδα, τον κόσμο που έχουν και δεν καταφέρνουν ούτε στα play-off να μπουν, ξέρουμε ότι είναι πολύ σημαντικό και δύσκολο. Έχουμε ένα σημαντικό κορμό παικτών και με προσθαφαιρέσεις ο Ολυμπιακός παρέμεινε πάντα σε υψηλό επίπεδο, από λεπτομέρειες δεν έχει πάρει έναν τίτλο, ελπίζουμε φέτος να είμαστε πιο τυχεροί. Όπως είναι το ευρωπαϊκό μπάσκετ, η καλύτερη ομάδα που ήμασταν εμείς όλη την χρονιά πρέπει να παίξει όλη την χρονιά σε ένα ματς, που όλοι οι αντίπαλοι είναι ικανοί, δεν υπάρχει φαβορί τώρα. Ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι αν βρεθούμε εδώ. Είναι κουραστική χρονιά, μπορείς να χάσεις παντού. Νιώθω ότι αυτή η λίγκα σε φτάνει στα όριά σου».

Για το ότι θα πάνε στο Final-Four με λεωφορείο και όχι αεροπλάνο: «Έχουμε πάει 50-55 ταξίδια με αεροπλάνο, ένα ακόμα δεν θα ήταν πρόβλημα. Αυτό που μετράει είναι να είμαστε υγιείς. Το ρόστερ είναι πιο έμπειρο σε αυτές τις καταστάσεις. Ίδιος κορμός, έγιναν προσθήκες ποιότητας. Να παίξουμε καλά στον ημιτελικό, μετά θα δούμε τι θα μας φέρει η ζωή».

Για το μπάσκετ που παίζει η ομάδα: «Δεν είναι καθόλου εύκολο γιατί μπαίνει μπροστά στην τάση του παγκοσμίου μπάσκετ να γίνεται ατομικό άθλημα παρά ομαδικό. Στο οποίο έχουν ευθύνη οι πάντες στο μπάσκετ. Οι παίκτες που παίρνουν τεράστια ποσά, και τα αξίζουν γιατί κάποιος τους τα δίνει, οι ατζέντηδές τους ταυτόχρονα και αυτοί παίρνουν χρήματα. Παιδιά που δεν έχουν παίξει τρεις μήνες σοβαρό μπάσκετ πηγαίνουν στο κολέγιο, και διάβαζα ότι θα πάρει κάποιος παίκτης της Ευρωλίγκας επτά εκατομμύρια για να υπογράψει σε αμερικάνικο πανεπιστήμιο. Οπότε, όλο αυτό αρχίζει και βγάζει τους πάντες από την ομαδική σκέψη. Αυτά είναι ανησυχητικά. Εμείς ό,τι προσπαθούμε να πρεσβεύσουμε σαν ομάδα είναι κόντρα σε αυτή την κατάσταση. Λένε ωραίο μπάσκετ αλλά δεν πήραν τον τελικό. Το μόνο που μένει είναι να σηκώσεις 1, 2, 10, 20 τρόπαια. Νομίζω θα αποτιμηθεί πιο αργά αυτό. Έχουμε ένα κορμό που μας βοηθάει να παίζουμε ομαδικά και όλοι να είναι έτοιμοι να προσφέρουν. Όταν παίζουμε έτσι πραγματικά χαίρομαι».