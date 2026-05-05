Ουόκαπ: «Στόχος μας το τρόπαιο, για αυτό χτίστηκε η ομάδα»

Ο Τόμας Ουόκαπ ήταν εκ των κορυφαίων του Ολυμπιακού στο διπλό «σκούπα» στο Μονακό (82-105).

Ο Αμερικανός γκαρντ σκόραρε 14 πόντους με 4/5 τρίποντα, μοίρασε και 5 ασίστ και στις δηλώσεις του στη Euroleague Tv σημείωσε μεταξύ άλλων:

«Είμαι περήφανος για την ομάδα μου. Κάναμε ένα ολοκληρωτικό παιχνίδι, είχαμε καλό ρυθμό στο παιχνίδι και παίξαμε καλή άμυνα στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Παίξαμε σαν ομάδα και αυτό είναι το πιο σημαντικό, κυκλοφορήσαμε καλά την μπάλα, βάλαμε πολλά σουτ.

Αυτή η ομάδα έχει χτιστεί για αυτό, στόχος είναι το τρόπαιο. Ήταν μακρύς ο δρόμος, παλεύαμε για αυτό όλους αυτούς τους μήνες. Δώσαμε ό,τι έχουμε για να είμαστε εδώ».